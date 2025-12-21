गोवा: जिला पंचायत चुनाव में 71 प्रतिशत मतदान, 22 दिसंबर को होगी वोटो की गिनती

गोवा में शनिवार को जिला पंचायत चुनावों में 70.81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. सभी 50 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1,284 बूथ पर मतदान कराया गया। चुनाव में कुल 226 उम्मीदवार मैदान में हैं. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग आठ लाख मतदाताओं में से 70.81 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. सबसे अधिक (88.29 प्रतिशत) मतदान लातंबरसेम में दर्ज किया गया, उसके बाद नागरगांव (86.71 प्रतिशत) और पाले (86.58 प्रतिशत) का स्थान रहा. ये तीनों उत्तरी गोवा में स्थित हैं.

दक्षिण गोवा के नवेलिम में सबसे कम मतदान हुआ. मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे के बाद भी जारी रहा क्योंकि कई बूथ के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थीं.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी), महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और रिवोल्यूशनरी गोअंस पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने गठबंधन किया है.

कुल 226 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें उत्तर गोवा से 111 और दक्षिण गोवा से 115 उम्मीदवार शामिल हैं. इनमें से 62 उम्मीदवार निर्दलीय हैं. सत्तारूढ़ भाजपा 40 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आप और कांग्रेस ने क्रमशः 42 और 36 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं. गोवा फॉरवर्ड पार्टी नौ सीट पर चुनाव लड़ रही है. मतगणना 22 दिसंबर को होगी.