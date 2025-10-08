विज्ञापन
बोर हो रहा था, इसलिए मां को मार डाला, मुझे गिरफ्तार करो... कलयुगी बेटे की करतूत

नासिक के जेल रोड शिवाजीनगर इलाके में रहने वाले 58 वर्षीय अरविंद मुरलीधर पाटिल ने मंगलवार रात अपनी 80 वर्षीय मां यशोदाबाई मुरलीधर पाटिल की गला घोंटकर हत्या कर दी.

बोर हो रहा था, इसलिए मां को मार डाला, मुझे गिरफ्तार करो... कलयुगी बेटे की करतूत
  • नासिक के शिवाजीनगर इलाके में अरविंद मुरलीधर पाटिल ने अपनी 80 वर्षीय मां की गला घोंटकर हत्या कर दी है.
  • आरोपी बेटे ने पुलिस थाने जाकर खुद को गिरफ्तार करने की सूचना दी और अपनी मां की हत्या कबूल की है.
  • पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी के दौरान मृतक महिला का शव बरामद किया और हत्या का मामला दर्ज किया है.
नासिक:

महाराष्ट्र के नासिक शहर के जेल रोड स्थित शिवाजीनगर इलाके से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक भयानक घटना सामने आई है. यहां रिश्तों का कत्ल कर दिया गया है. एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी है. इस वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और लोग सकते में हैं कि एक बेटा अपनी ही जन्म देने वाली मां के साथ ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर सकता है. 

मुरलीधर पाटिल की गला घोंटकर हत्या कर दी
नासिक के जेल रोड शिवाजीनगर इलाके में रहने वाले 58 वर्षीय अरविंद मुरलीधर पाटिल ने मंगलवार रात अपनी 80 वर्षीय मां यशोदाबाई मुरलीधर पाटिल की गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी बेटा अरविंद पाटिल इस कृत्य को अंजाम देने के बाद खुद नासिक रोड पुलिस स्टेशन में पहुंचा और कहा कि मैंने बोरियत से तंग आकर अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी, मुझे गिरफ्तार करो.

अरविंद उर्फ ​​बालू पाटिल मानसिक रूप से बीमार
पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसके घर की तलाशी ली. पुलिस ने जब घर की जांच की, तो घर में उसकी बुजुर्ग मां यशोदाबाई पाटिल का शव मिला. आरोपी लड़के के खिलाफ नासिक रोड पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है.  पता चला है कि अरविंद उर्फ ​​बालू पाटिल मानसिक रूप से बीमार है. वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी भी उसके दिमागी हालत को देखते हुए उसे छोड़कर चली गई.

