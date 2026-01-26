विज्ञापन
विशेष लिंक

8-10 KM लंबा जाम, कार-सड़कों पर कट रही रात... मनाली जाने से पहले पर्यटकों की परेशानियां पढ़ लीजिए

मनाली जाने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ आई है. लेकिन अब पर्यटक फंस गए हैं. 8-10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और पर्यटक कार या सड़कों पर ही रात गुजार रहे हैं.

Read Time: 4 mins
Share
8-10 KM लंबा जाम, कार-सड़कों पर कट रही रात... मनाली जाने से पहले पर्यटकों की परेशानियां पढ़ लीजिए
मनाली में लगा जाम.
ANI
  • हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें जाम और यातायात पूरी तरह ठप हो गया है
  • मनाली जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग आठ से दस किलोमीटर तक बंद है, जिससे पर्यटक पैदल चलने को मजबूर हैं
  • कई पर्यटक 24 घंटे से अधिक समय से कारों में फंसे हुए हैं और बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मनाली:

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली समेत कई हिस्सों में जमकर बर्फबारी हो रही है. बर्फ से ढके पहाड़ों और पेड़ों का खूबसूरत नजारा दिख रहा है लेकिन यह तब खराब हो गया जब यहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई. मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है. कुछ लोगों के लिए यह इंतजार बहुत लंबा हो गया, क्योंकि कई लोगों को जाम में फंसे हुए 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है.

लंबे समय तक सूखा रहने के बाद पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी ने हिमाचल को 'विंटर वंडरलैंड' में बदल दिया है. बर्फबारी और गिरते तापमान ने टूरिज्म सेक्टर के लिए उम्मीद जगाई हैं लेकिन बर्फबारी एक साथ राहत के साथ-साथ आफत बनकर आई. लंबे वीकेंड के कारण यहां टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई और आखिरकार यहां लंबा जाम लग गया.

8-10 किलोमीटर लंबा जाम

दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ जैसे शहरों से लोग पहाड़ों पर आ रहे हैं लेकिन बंद रास्ते और पूरी तरह से बुक हो चुके होटलों क बुरा अनुभव मिला. भारी बर्फबारी ने मनाली में जिंदगी को रोक दिया है, जिससे सैकड़ों टूरिस्ट ठंड में फंस गए हैं. सड़कों पर दो फीट तक बर्फ जम चुकी है जिससे मेन हाइवे पर आवाजाही रुक गई है. 

मनाली जाने वाला नेशनल हाइवे लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक बंद है, जिससे कई टूरिस्ट को अपनी गाड़ियां छोड़कर बर्फ में लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ रहा है.

बुनियादी सुविधाओं की कमी ने आफत और बढ़ा दी है. एक टूरिस्ट ने बताया, 'हम कल शाम से यहीं फंसे हुए हैं.' दिल्ली के एक पर्यटक ने बताया कि उनके ग्रुप को रात अपनी ही कार में बितानी पड़ी क्योंकि होटल भरे हुए थे.

सड़क पर फंसी जिंदगी, चिप्स-बिस्किट खा रहे

पहाड़ों में शांति और बर्फबारी का नजारा देखने की उम्मीद में पहुंचे पर्यटक सड़कों पर फंस गए गए. एक यात्री ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 'हम पूरी रात कार में फंसे रहे. हमारे साथ बच्चे हैं. हम बहुत मुश्किल में हैं. यहां कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है. प्रशासन को बर्फबारी के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए थे.'

सड़कों पर फंसे लोगों के लिए खाना और आराम करना लग्जरी बन गया है. एक और टूरिस्ट ने कहा, 'हमने बिस्किट और चिप्स के अलावा कुछ नहीं खाया है. हमने सिर्फ पानी पिया है और 24 घंटे से ज्यादा समय से कार में फंसे हुए हैं. हम रात को सो नहीं पाए और नाश्ता भी नहीं कर पाए.'

कई यात्रियों को शहर तक पहुंचने के लिए अपने सामान के साथ 10 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा. यह जाम सिर्फ आने वालों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हिल स्टेशन से जाने की कोशिश कर रहे टूरिस्ट भी मनाली और पटलीकुहल के बीच भारी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं.

835 सड़कें बंद, बर्फबारी का अलर्ट

पूरे हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 835 सड़कें बंद हैं. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि सोमवार से राज्य के ऊंचे इलाकों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बर्फबारी हो सकती है और पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

मौसम विभाग ने मंगलवार को कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल और स्पीति जिलों के लिए भारी बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बाकी नौ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज और बिजली के साथ ठंड भरे दिन का अनुमान लगाया गया है.

अधिकारी फिलहाल रास्तों को साफ करने का काम कर रहे हैं और हालात सुधरने तक लोगों को बेवजह यात्रा न करने की सख्त सलाह दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Manali, Manali Traffice Jam, Manali Snowfall Video, Snowfall, Himachal Pradesh Snowfall News
Get App for Better Experience
Install Now