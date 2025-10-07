पर्यटकों की बल्ले-बल्ले! बर्फबारी से खिले चेहरे, गुलमर्ग से चमोली तक चोटियों से ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर

हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर का मौसम इन दिनों खुशनुमा बना हुआ है. यहां धरती से पहाड़ों तक, बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई देखी जा रही है.इससे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं. लोग इन पर्यटन स्थलों पर यही सोचकर जाते हैं कि अगर बर्फबारी देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए.प्रकृति ने पर्यटकों की तो जैसे दिल की मुराद पूरी कर दी है. बर्फबारी देखकर उनको लग रहा है जैसे उनकी पूरी ट्रिप ही सफल हो गई है.

गुलमर्ग में बर्फबारी से आई बहार

जम्मू-कश्मीर के बारामूला ज़िले के फेमस पर्यटन स्थल गुलमर्ग में मंगलवार को एक बार फिर से बर्फबारी देखी जा रही है. सोमवार को यहां मौसम की पहली बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे. आज भी पर्यटक बहुत खुश हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं. जिन लोगों ने इतनी जल्दी बर्फ देखने की उम्मीद नहीं की थी, उनके लिए यह अनुभव किसी सपने के सच होने जैसा है.

बर्फबारी ने कंगडोर के हरे-भरे मैदानों को सफेद चादर में ढक दिया है. ये सर्दियों की शुरुआत का संकेत है. गुलमर्ग के चीड़ के जंगलों, छतों और ढलानों पर बर्फ की परत जमने से पूरा क्षेत्र पोस्टकार्ड जैसा दिखाई दे रहा है. टूरिस्ट घाटी के इस शीतकालीन वंडरलैंड में तस्वीरें खींचते, बर्फ के पुतले बनाते और गर्म चाय और स्थानीय व्यंजनों का जमकर आनंद ले रहे हैं.

गुलमर्ग का प्रसिद्ध कोलाहोई पैनोरमा कैफ़े विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बर्फ से घिरे वातावरण में यह कैफ़े पर्यटकों के लिए गर्मजोशी और ताजगी का ठिकाना बन गया है. इसके ऊंचे स्थान से दिखाई देते बर्फ से लदे पहाड़ों के नज़ारे ने टूरिस्टों का दिल जीत लिया है. देश-विदेश से आए पर्यटक इस अनुभव को यादगार बता रहे हैं.उनको गुलमर्ग वाकई जादुई लग रहा है. फिलहाल गुलमर्ग की सभी सड़कें खुली हैं, हालांकि फिसलन भरे मार्गों को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

उत्तराखंड की चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर

उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है. बद्रीनाथ हेमकुण्ड साहिब के साथ नीति घाटी में जमकर बर्फवारी हो रही है, जिससे चोटियों ने मानो चांदी की चादर से ओढ़ ली है.बर्फवारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है.जिला अधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया की जनपद के सभी थाना तहसील को अलर्ट मोड़ पर रखा गया है,7 अक्टूबर तक सभी ट्रेकिंग रूट पर आवाजाही प्रतिबंध की गई है. उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और आसपास के इलाके बर्फ से गुलजार हैं.

गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी



उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के बाद धाम और निचले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंडक महसूस होने लगी है. बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है.

केदारनाथ में खिले श्रद्धालुओं के चेहरे

केदारनाथ पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं. हाालांकि बारिश और ठंड ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बारिश की वजह से उनको छतों और टीनशेड के नीचे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा.

किन्नौर, कुल्लू, शिमला में बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी

हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी ताजा बर्फ़बारी से पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं. किंन्नौर जिले में कई जगहों पर बर्फबारी से पारा शून्य पहुंच गया है. इससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है. किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू- मनाली, चंबा के ऊपरी इलाकों, शिमला की ऊंची चोटियों पर पिछले 36 घंटों से हो रही बर्फ़बारी के चलते तापमान में 5 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश सहित उतरी भारत मे अक्टूबर में ठंड यानी सर्दी बढ़ गई है. किंन्नौर के छितकुल, सांगला, कल्पा , किन्नर कैलाश में भारी बर्फबारी हुई हैं, जिससे इन इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया हैं.

उधर मौसम विभाग ने पहले ही शिमला में मंगलवार को सभी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज, बिजली और 30 से 40 किमी. प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया था.