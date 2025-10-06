सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग के मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई की है. सरकार ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्‍टर सुशील भाटी और ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक डॉ. अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है. वहीं अस्पताल में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया है. फायर सेफ्टी का काम देख रही एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कंपनी की निविदा निरस्त कर दी गई है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.

आग से 6 मरीजों की मौत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना के बाद देर रात तीन बजे ही एसएमएस अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया था और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. सरकार ने एसएमएस अस्पताल का नया अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी को और ट्रॉमा सेंटर का नया अधीक्षक डॉ. बीएल यादव को नियुक्त किया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर सोमवार को घटनास्थल पहुंचे. मंत्री खींवसर ने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग से 6 मरीजों की मौत हो गई है.

जल्‍द मिलेगा मुआवजा

उन्होंने उच्च स्तरीय जांच समिति को सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. साथ ही अस्पताल प्रशासन को क्षतिग्रस्त आईसीयू को जल्द दुरुस्त करवाने और तब तक मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. खींवसर ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित की गई है जो घटना के हर पहलू की गहराई से जांच करेगी. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और मृतकों के आश्रितों को शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा.

सिक्‍योरिटी होगी मजबूत

मंत्री ने यह भी बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जून माह में ही एसएमएस अस्पताल और इससे संबद्ध अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सीआईएसएफ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. यह रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है, जिसके बाद पहले चरण में एसएमएस अस्पताल और संबद्ध संस्थानों में सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा.

