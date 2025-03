दावोस में स्मृति ईरानी ने की बिल गेट्स से मुलाकात, जानिए ट्वीट कर क्या बताया

Smriti Irani Met Bill Gates: दावोस में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल गेट्स से मुलाकात की और इसे लेकर बहुत उत्साहित नजर आईं. उन्होंने इस मुलाकात को एक प्रभावशाली मुलाकात बताया है. इसके साथ ही ‘एलायंस फॉर ग्लोबल गुड-जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी' की संस्थापक और अध्यक्ष ईरानी ने यहां विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के अवसर पर राष्ट्रमंडल सचिवालय के साथ गठबंधन की साझेदारी की घोषणा की है.

