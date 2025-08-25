विज्ञापन

क्योंकि 2...स्मृति ईरानी ने जबरदस्त डायलॉग से पति मिहिर के छुड़ाए छक्के, इंटरनेट पर छाया 3 मिनट का वीडियो  

पत्नी से मेरा-तेरा करने से पहले सभी पति तुलसी का यह वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो बहुत कुछ खो बैठेंगे.

क्योंकि 2... स्मृति ईरानी ने जबरदस्त डायलॉग से पति मिहिर के छुड़ाए छक्के
नई दिल्ली:

टीवी के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के पार्ट 2 ने भी धमाका मचा दिया है. शो बहुत जल्द अपना पहला महीना पूरा करने जा रहा है और शो के सभी किरदार दर्शकों पर अपना जादू चलाने में कामयाब हो रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा तुलसी के रोल पर लोगों की नजर है. तुलसी के रोल में स्मृति ईरानी के इस लॉन्ग डायलॉग ने 'क्योंकि सांस भी कभी बहू थी 2' में जान डाल दी है. तुलसी का इन लाइनों ने सोशल मीडिया पर धमाका मचा दिया है. दरअसल, शो के एक सीन में जब तुलसी के पति मिहिर ने उनसे पूछा कि उनके पैसे कहां गये, तो इसके बाद तुलसी ने जो कहा मिहिर उसे सुन भौचक्का रह गया.

तुलसी ने मिहिर को दिया करारा जवाब

मिहिर को इस सीन में तुलसी पर चिल्लाते हुए देखा जा रहा है और वह पूछता है कि मेरे 10 लाख रुपये का कहां गए? इतना सुनने के बाद तुलसी का मन कचोट जाता है और वह कहती है, 'मेरे पैसे? अच्छा? घर हमारा, बच्चे हमारे, पैसे तुम्हारे?... शादी के 4 फेरों से ही तो आई गई थी, तब से अब तक सबके पीछे हिस्से पूछते ही रहती हूं, क्या तुम कभी महंगी कार खरीदने या अपने दोस्तों को महंगे गिफ्ट देने से पहले मुझसे पूछते हो?. इसके बाद तुलसी शादी से लेकर शादी के 38 सालों तक का पूरा हिसाब मिहिर को अपने शब्दों में देती है और मिहिर का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता है.
 

लोगों को भी भाई तुलसी की बात

आगे जब मिहिर 'गलतफहमी' कहकर शांत करने की कोशिश करता है, तो तुलसी कहती है, '38 साल से तुम्हारा घर चला रही हूं, सैलरी देते हो मुझे? सैलरी क्या छुट्टी तक नहीं मिलती, तुम छुट्टी लेते हो, बच्चे छुट्टी लेते हैं, घर के नौकर छुट्टी लेते हैं, 38 साल में क्या मैंने कभी छुट्टी ली? सोशल मीडिया पर स्मृति के इस लेक्चर ने खूब प्यार बटोर लिया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'तुलसी ने बिल्कुल सही कहा है, घर में एक औरत की जिंदगी नौकरानी से भी बदतर हो जाती है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'तुलसी ने तो मिहिर को बहुत प्यार से समझाया, अगर मैं होती तो पति का मुंह नोच लेती'. एक और यूजर ने लिखा है, 'तुलसी की इस सोच से कई घरों में बदलाव आएगा'. अब लोग तुलसी की इन बातों पर नारीवाद का पक्ष मजबूत कर रहे हैं.



 

