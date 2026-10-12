6 राज्यों को मिले नए गवर्नर, ओम प्रकाश माथुर और दुष्यंत गौतम समेत इन लोगों को मौका

देश के छह राज्यों को नए गवर्नर मिले हैं. भाजपा के सीनियर नेता रहे ओम प्रकाश माथुर को केरलम का राज्यपाल बनाया गया है. इसके अलावा अब तक केरलम में राज्यपाल रहे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब तमिलनाडु के गवर्नर होंगे. ब्रज मोहन राम को ओडिशा भेजा गया है तो वहीं सुधा यादव को कांग्रेस की सत्ता वाले कर्नाटक में गवर्नर नियुक्त किया गया है. इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय से सोमवार शाम को नोटिफिकेशन जारी किया गया. ढल सिंह बिशेन को उत्तराखंड में राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली है तो वहीं दुष्यंत गौतम को सिक्किम भेजा गया है.

ओम प्रकाश माथुर को केरल का नया गवर्नर बनाया गया, वे अभी सिक्किम में गवर्नर थे.

नए राज्यपालों की पूरी लिस्ट