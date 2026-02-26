सिक्किम में फिर बहाल हुआ चुंगथांग-लाचेन एक्सिस और ताराम चू ब्रिज, प्राकृतिक आपदा में पहुंचा था नुकसान

उत्तरी सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा पुनर्निर्मित चुंगथांग-लाचेन मार्ग और 400 फीट लंबे बेली सस्पेंशन ताराम चू पुल का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया. यह कदम क्षेत्र में कनेक्टिविटी बहाल करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. यह मई-जून 2025 में विनाशकारी बादल विस्फोट, जून 2024 में चक्रवात रेमल और अक्टूबर 2023 में हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ के बाद सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा किए जा रहे आपदा राहत प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. पिछले साल हुए बादल विस्फोटों से महत्वपूर्ण सड़क संपर्क को बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. कई महीनों तक आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही बाधित रही थी.

तराम चु पुल बहाल, चुंगथांग–लाचेन सड़क फिर खुली

सीमा सुरक्षा संगठन ने संचार व्यवस्था को बहाल करने के लिए, स्वास्तिक परियोजना के तहत 96 भूस्खलनों को साफ किया, चार प्रमुख पुलों का निर्माण किया और दो अन्य पुलों की मरम्मत की. सीमा सुरक्षा संगठन की इंजीनियरिंग टीम ने 8 किलोमीटर की नई भू-सफाई पूरी की और अस्थिर ढलानों और धंसने वाले क्षेत्रों से निकलने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मार्ग बनाए. ये प्रयास अक्टूबर 2025 में 7.5 किलोमीटर लंबे नागा-टूंग मार्ग के खुलने के बाद किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में संपर्क और मजबूत हुआ है. 28 किलोमीटर लंबी चुंगथांग-लाचेन सड़क और ताराम चू पुल के पूरा होने से स्थानीय निवासियों और सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

#WATCH | Sikkim: MoS Defence Sanjay Seth inaugurated the restored Chungthang – Lachen axis and 400 feet Bailey Suspension bridge at Taram Chu Bridge, ensuring much needed connectivity to North Sikkim. Border Roads Organisation (BRO) restored the critical Lachen Axis connecting… pic.twitter.com/anBX0Zj2ZV — ANI (@ANI) February 26, 2026

सीमा सड़क संगठन की सराहना

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ये परिसंपत्तियां उत्तरी सिक्किम के बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने क्षेत्र में लगातार किए जा रहे कार्यों के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की. इन महत्वपूर्ण सड़क संपर्क सुविधाओं का उद्घाटन सिक्किम के मुख्यमंत्री द्वारा उल्लिखित 'आत्मनिर्भर सिक्किम-विकसित भारत विजन' के अनुरूप है.

कनेक्टिविटी बहाल करने की दिशा में अहम कदम

इस अवसर पर सिक्किम सरकार के समाज कल्याण मंत्री समदुप लेप्टचा, त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मान राज सिंह मान और सीमा सड़क संगठन के अतिरिक्त महानिदेशक (पूर्व) जितेंद्र प्रसाद सहित कई अधिकारी उपस्थित थे. राज्य प्रशासन, भारतीय सेना और स्थानीय निवासियों के प्रतिनिधि भी इस मार्ग की बहाली के उपलक्ष्य में मौजूद थे.



इनपुट- IANS