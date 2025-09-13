विज्ञापन
पहलगाम हमला याद करो... भारत-पाकिस्तान मैच पर शुभम द्विवेदी की पत्नी का झलका दर्द

ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कहा था कि हम पाकिस्‍तान के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे. हम उनके साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे. हम उनकी धरती पर मैच खेलने नहीं जाएंगे और न ही उनके खिलाडि़यों को अपनी धरती पर कदम रखने देंगे. लेकिन बीबीसीआई ने इसका भी रास्‍ता निकाल लिया.

कानपुर:

India Pakistan Match: एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर बीजेपी और बीसीसीआई विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है. जम्‍मू-कश्‍मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहे इस मैच का कई क्रिकेटर भी विरोध कर रहे हैं. अब हलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने भी भारत और पाकिस्‍तान के बीच होने जा रहे, इस मैच को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं. ऐशान्‍या ने कहा कि पाकिस्‍तान इस मैच से होने वाली कमाई का इस्‍तेमाल आतंकवादियों पर खर्च करेगा, जो हम पर फिर हमला करेंगे. हम पाकिस्‍तान को वो मौका क्‍यों दे रहे हैं?   

बीसीसीआई उन 26 परिवारों को भूल गया...

एशिया कप 2025 में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर, पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा, 'बीसीसीआई को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच स्वीकार नहीं करना चाहिए था. मुझे लगता है कि बीसीसीआई उन 26 परिवारों के प्रति भावुक नहीं है. उन्‍होंने  पहलगाम हमने और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हुई हानि को भुला दिया है. मैं हमारे क्रिकेटर से भी पूछना चाहूंगी कि वो ऐसा क्‍यों कर रहे हैं? वे क्‍यों पाकिस्‍तान की टीम के साथ खेलने के तैयार हो गए हैं?' 

क्रिकेटर क्‍यों नहीं कर रहे विरोध?

ऐशान्या द्विवेदी ने कहा, 'कहा जाता है कि क्रिकेटर देशभक्‍त होते हैं. इसी देशप्रेम की भावना के कारण राष्‍ट्रीय खेल हॉकी से ज्‍यादा लोग क्रिकेट देखना और खेलना पसंद करते हैं. लेकिन 1-2 क्रिकेटरों को छोड़कर, किसी ने आगे आकर यह नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए. बीसीसीआई उन्हें बंदूक की नोक पर खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. उन्हें अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए. लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं. मैं मैच के प्रायोजकों और प्रसारकों से पूछना चाहती हूं कि क्‍या उन 26 परिवारों के प्रति उनका कोई फर्ज नहीं बनता है.' 

मैच की कमाई का क्‍या करेगा पाकिस्‍तान!

पाकिस्‍तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने की हरकत का जिक्र करते हुए ऐशान्या द्विवेदी ने कहा, 'मैच से होने वाली कमाई का पाकिस्‍तान में क्या इस्तेमाल होगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल सिर्फ़ आतंकवाद के लिए करेगा. वह एक आतंकवादी देश है. आप उन्हें पैसा मुहैया कराएंगे और वे इसका हम पर फिर से हमला करने के लिए इस्‍तेमाल करेंगे. मुझे यह समझ आ गया, लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है. इसलिए मैं लोगों से इस मैच का बहिष्कार करने की अपील करती हूं. आप इसे देखने न जाएं और इसके लिए अपना टीवी न चलाएं.'

ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कहा था कि हम पाकिस्‍तान के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे. हम उनके साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे. हम उनकी धरती पर मैच खेलने नहीं जाएंगे और न ही उनके खिलाडि़यों को अपनी धरती पर कदम रखने देंगे. लेकिन बीबीसीआई ने इसका भी रास्‍ता निकाल लिया. एशिया कप 2025 का यह मैच दुबई में रखा गया है. साथ ही कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्‍तान से डायरेक्‍ट नहीं खेल रहा है. भारत तो एशिया कप में खेल रहा है. बीबीसीआई से भी मैंने अपील की थी कि पाकिस्‍तान के बीच ये मैच न खेलें. लेकिन मुझे लगता है कि बीबीसीआई तक मेरी बात नहीं पहुंच पाई.   

