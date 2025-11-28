विज्ञापन
मनमोहन सरकार में मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार

श्रीप्रकाश जायसवाल की शुक्रवार को एकाएक तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन की पुष्टि उनके छोटे भाई प्रमोद जायसवाल ने की है.

मनमोहन सरकार में मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार
  • श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन 81 वर्ष की उम्र में कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में हुआ है
  • वे यूपी के कानपुर लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद चुने गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे
  • मनमोहन सिंह सरकार में उन्होंने कोयला मंत्री और गृह राज्यमंत्री के पद पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
कानपुर:

मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन हो गया है. उन्होंने 81 वर्ष की उम्र में आखिरी सांसे ली. बताया जा रहा है कि श्रीप्रकाश जायसवाल काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. शुक्रवार को उनकी तबीयत एकाएक ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन की पुष्टि उनके छोटे भाई प्रमोद जायसवाल ने की है.

कानपुर से चार बार चुने गए थे सासंद

श्रीप्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर लोकसभा सीट से चार बार सांसद रह चुके थे. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं. साल 2009 से 2014 के बीच श्रीप्रकाश जायसवाल केंद्रीय कोयला मंत्री रहे, जबकि 2004 से 2009 तक गृह राज्यमंत्री भी थे. 

शहर कांग्रेस कमेटी से की राजनीतिक सफर की शुरुआत

आपको बता दें कि श्रीप्रकाश जायसवाल का जन्म 25 सितंबर 1944 को कानपुर में हुआ, जायसवाल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत स्थानीय स्तर से की. वे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव भी रहे. वो कानपुर से पहली बार 1990 के दशक में लोकसभा पहुंचे और उसके बाद 1996, 2004 तथा 2009 में लगातार चुने गए. कोयला मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोर दिया, जबकि गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर उनकी सक्रियता सराहनीय रही.

Shriprakash Jaiswal Passes Away, Shriprakash Jaiswal Is No More
