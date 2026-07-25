6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, जम्मू से 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था कड़ी सुरक्षा में रवाना

- बारिश के कारण रुकी अमरनाथ यात्रा फिर शुरू, भक्तों में उत्साह
- जम्मू से 6,269 श्रद्धालुओं का जत्था बालटाल के लिए रवाना
- हाईवे खुलने से अमरनाथ यात्रा को मिली राहत
Amarnath Yatra 2026: लगातार खराब मौसम, भूस्खलन और सुरक्षा कारणों से छह दिन तक स्थगित रहने के बाद शनिवार को श्री अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई. मौसम में सुधार और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात के लिए खुलने के बाद जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया गया. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा मार्ग पर विशेष निगरानी और सुरक्षा इंतजाम किए हैं. यात्रा के दोबारा शुरू होने से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया. अब तक करीब चार लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी.
छह दिन बाद फिर शुरू हुई यात्रा
श्री अमरनाथ यात्रा को 19 जुलाई को एहतियातन स्थगित कर दिया गया था. जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और यात्रा मार्गों पर बिगड़ती परिस्थितियों के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया था. विशेष रूप से अनंतनाग जिले के 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग पर सुरक्षा और मौसम को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं.
#WATCH | Udhampur, J&K | Shri Amarnath Yatra resumes after remaining suspended for six days.— ANI (@ANI) July 25, 2026
The annual pilgrimage was temporarily halted on July 19, 2026, following heavy rainfall and deteriorating weather conditions.
A fresh batch of pilgrims departed from the Bhagwati Nagar… pic.twitter.com/eTcCBNccDz
6,269 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना
अधिकारियों के अनुसार शनिवार तड़के करीब 2:40 बजे भगवती नगर आधार शिविर से 6,269 श्रद्धालुओं का 18वां जत्था रवाना किया गया. इस जत्थे में 1,470 महिलाएं, 25 बच्चे और 54 साधु शामिल हैं. श्रद्धालुओं को 223 वाहनों के काफिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल आधार शिविर के लिए भेजा गया. हालांकि इस बार पहलगाम मार्ग के लिए कोई काफिला रवाना नहीं किया गया.
VIDEO | The annual Amarnath Yatra resumed from Jammu on Saturday after remaining suspended for six days due to inclement weather, with a fresh batch of over 6,000 pilgrims leaving the Bhagwati Nagar base camp for Baltal base camp in Kashmir Valley. #AmarnathYatra… pic.twitter.com/d94XZ7l7fy— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
हाईवे खुलने से मिली राहत
यात्रा बहाल होने की सबसे बड़ी वजह जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का फिर से खुलना रहा. उधमपुर-रामबन खंड में भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण यह मार्ग तीन दिन तक बंद रहा था. सड़क यातायात सामान्य होने के बाद प्रशासन ने यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया.
Jammu, Jammu & Kashmir: Shri Amarnath Yatra resumed after a six-day suspension due to bad weather, On this a Devotee says, "I have come here for the first time actually, I just wanted to see Baba and have a darshan and then be back, no matter how much it rains, I am firm to have… pic.twitter.com/iyNGcQqCBy— IANS (@ians_india) July 25, 2026
श्रद्धालुओं में उत्साह
यात्रा फिर शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. पहली बार अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे एक श्रद्धालु ने कहा, "मैं पहली बार यहां आया हूं. मेरी इच्छा सिर्फ बाबा के दर्शन करने की है. चाहे कितनी भी बारिश हो, मैं दर्शन जरूर करूंगा." श्रद्धालुओं का कहना है कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद उनकी आस्था अडिग है.
Ramban, Jammu and Kashmir: Security has been intensified along Jammu-Srinagar National Highway ahead of Shri Amarnath Ji Yatra resumption after six-day suspension. Forces increased patrolling, vehicle checks, and surveillance, while authorities implemented traffic and safety… pic.twitter.com/UeSSRWsj81— IANS (@ians_india) July 24, 2026
सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई
यात्रा बहाल होने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी. विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. वाहनों की जांच, गश्त और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर यातायात और सुरक्षा संबंधी विशेष इंतजाम भी किए हैं.
अब तक 4 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन
राज्य प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग चार लाख श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं. इनमें से करीब 1.20 लाख श्रद्धालुओं ने जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से अपनी यात्रा शुरू की थी. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 जुलाई को पहले जत्थे को भगवती नगर से रवाना किया था. इसके एक दिन बाद 3 जुलाई से घाटी में औपचारिक रूप से यात्रा शुरू हुई थी.
28 अगस्त को होगा समापन
वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व के साथ होगा. प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. यात्रा फिर से शुरू होने के बाद हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिली है, जो पिछले कई दिनों से मौसम सुधरने का इंतजार कर रहे थे.
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