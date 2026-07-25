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6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, जम्मू से 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था कड़ी सुरक्षा में रवाना

6 दिन तक खराब मौसम और भूस्खलन के कारण रुकी अमरनाथ यात्रा आखिरकार फिर शुरू हो गई है. जम्मू से 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है. हाईवे खुलने और मौसम सुधरने के बाद भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

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6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, जम्मू से 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था कड़ी सुरक्षा में रवाना
6 दिन बाद खुला अमरनाथ यात्रा का रास्ता, हजारों श्रद्धालु हुए रवाना
  • बारिश के कारण रुकी अमरनाथ यात्रा फिर शुरू, भक्तों में उत्साह
  • जम्मू से 6,269 श्रद्धालुओं का जत्था बालटाल के लिए रवाना
  • हाईवे खुलने से अमरनाथ यात्रा को मिली राहत
बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा की अंतिम तिथि क्या है?
जम्मू:

Amarnath Yatra 2026: लगातार खराब मौसम, भूस्खलन और सुरक्षा कारणों से छह दिन तक स्थगित रहने के बाद शनिवार को श्री अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई. मौसम में सुधार और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात के लिए खुलने के बाद जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया गया. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा मार्ग पर विशेष निगरानी और सुरक्षा इंतजाम किए हैं. यात्रा के दोबारा शुरू होने से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया. अब तक करीब चार लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी.

छह दिन बाद फिर शुरू हुई यात्रा

श्री अमरनाथ यात्रा को 19 जुलाई को एहतियातन स्थगित कर दिया गया था. जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और यात्रा मार्गों पर बिगड़ती परिस्थितियों के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया था. विशेष रूप से अनंतनाग जिले के 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग पर सुरक्षा और मौसम को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं.

6,269 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

अधिकारियों के अनुसार शनिवार तड़के करीब 2:40 बजे भगवती नगर आधार शिविर से 6,269 श्रद्धालुओं का 18वां जत्था रवाना किया गया. इस जत्थे में 1,470 महिलाएं, 25 बच्चे और 54 साधु शामिल हैं. श्रद्धालुओं को 223 वाहनों के काफिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल आधार शिविर के लिए भेजा गया. हालांकि इस बार पहलगाम मार्ग के लिए कोई काफिला रवाना नहीं किया गया.

हाईवे खुलने से मिली राहत

यात्रा बहाल होने की सबसे बड़ी वजह जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का फिर से खुलना रहा. उधमपुर-रामबन खंड में भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण यह मार्ग तीन दिन तक बंद रहा था. सड़क यातायात सामान्य होने के बाद प्रशासन ने यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया.

श्रद्धालुओं में उत्साह

यात्रा फिर शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. पहली बार अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे एक श्रद्धालु ने कहा, "मैं पहली बार यहां आया हूं. मेरी इच्छा सिर्फ बाबा के दर्शन करने की है. चाहे कितनी भी बारिश हो, मैं दर्शन जरूर करूंगा." श्रद्धालुओं का कहना है कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद उनकी आस्था अडिग है.

सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई

यात्रा बहाल होने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी. विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. वाहनों की जांच, गश्त और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर यातायात और सुरक्षा संबंधी विशेष इंतजाम भी किए हैं.

अब तक 4 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

राज्य प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग चार लाख श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं. इनमें से करीब 1.20 लाख श्रद्धालुओं ने जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से अपनी यात्रा शुरू की थी. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 जुलाई को पहले जत्थे को भगवती नगर से रवाना किया था. इसके एक दिन बाद 3 जुलाई से घाटी में औपचारिक रूप से यात्रा शुरू हुई थी.

28 अगस्त को होगा समापन

वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व के साथ होगा. प्रशासन का कहना है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. यात्रा फिर से शुरू होने के बाद हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिली है, जो पिछले कई दिनों से मौसम सुधरने का इंतजार कर रहे थे.

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