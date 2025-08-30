दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर के घर नंदू गैंग के शूटर्स ने की फायरिंग

दिल्ली के छावला इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर और फार्म हाउस पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं. गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के शूटरों ने इस वारदात को गुरुवार देर रात अंजाम दिया. गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने सुखबीर शौकीन (प्रॉपर्टी डीलर) से फोन कर 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी. आरोपियों ने घर और फार्म हाउस दोनों को मिलाकर कर बदमाशों ने 15 से ज्यादा गोलियां चलाई है. जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने रोहिणी 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया है.

फायरिंग का वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा रहा है कि 2 मफल्ड शूटर घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं और तीसरा बदमाश बाइक पर बैठा हुआ है और फायरिंग करते हुए शूटरों की वीडियो बना रहा है. वीडियो में ऐसा लग रहा है कि बदमाशों ने घर पर लगभग 11 राउंड गोलियां चलाई है. आखिर में बदमाश फायरिंग कर अपने तीसरे साथी के पास आते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद इन शूटरों ने सुखबीर शौकीन के फार्म हाउस पर भी कई राउंड गोलियां चलाई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की जांच में जुटी गई. इस मामले में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया है.