Ind vs SA 5Th T20i: इस साल, सैमसन का इतना बुरा हाल! विश्व कप के लिए 'सुपर परफॉरमर' vs संजू हुआ मुकाबला?

India vs South Africa 5th T20I: गिल के चोटिल होने ने संजू सैमसन को साल का आखिरी मैच खेलने का मौका दिया, लेकिन 2025 के ज्याादतर मैचों की तरह यह भी उन्होंने गंवा दिया. विश्व कप टीम का ऐलान कल (शनिवार) को है

South Africa in India in 2025: संजू सैमसन

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज में पिछले काफी मैचों से बाहर बैठने वाले संजू सैमसन के लिए फिर से मौका लेकर गई. लखनऊ में खराब मौसम ने उनकी किस्मत पर पानी फेर दिया, तो अहमदाबाद में आखिरी टी20 में सैमसन मिले मौके को भुनाने में नाकाम रहे. संजू ने पारी की शुरुआत करते हुए 22 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों से 37 रन बनाए. और इस तरह संजू अपने साल 2025 के आखिरी मैच में सस्ते में विदा हुए, तो उनका इस साल प्रदर्शन का हाल भी बहुत बुरा हो गया. यह तस्वीर तब सामने आई, जब अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने जा रहा है. और यह वह प्रदर्शन है, जो निश्चित रूप से टीम का चयन करते समय सेलेक्टरों के जहन में हाल ही में सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाल करने वाले सुपर परफॉरमर इशान किशन की तस्वीर लाएगा ही लाएगा! इशान बतौर कप्तान विकेटकीपर झारखंड को पहला बड़ा खिताब दिलाने इशान का वजन निश्चित तौर पर कहीं भारी है. और प्रदर्शन के इस भारीपन की अनदेखी करना सेलेक्टरों के लिए बिल्कुल भी आसान होने नहीं जा रहा. कुल मिलाकर दूसरे विकेटकीपर के लिए मुकाबला संजू सैमसन vs सुपर परफॉरमर यानी इशान किशन बन गया है. 

2025 साल, सैमसन का बुरा हाल

आखिरी टी20 मुकाबले में 37 रन की पारी के साथ ही सैमसन के इस साल टी20 के 'शो' पर पर पर्दा गिर गया. लेकिन यह 'शो' फ्लॉप रहा. संजू खेले 11 मैचों में 20.18 के औसत से सिर्फ 222 रन ही बना सके. वहीं सोशल मीडिया पर चिल्ला-चिल्लाकर संजू की वकालत करने वाले समर्थकों को यह भी देखना चाहिए कि इन 11 मैचों में संजू के बल्ले से सिर्फ एक ही अर्द्धशतक निकाल सका. अब इस प्रदर्शन के साथ संजू चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और गंभीर एंड कंपनी सहित कप्तान सूर्यकुमार यादव को कितना कॉन्फिडेंस दे पाएंगे, यह देखना होगा. वजह यह है कि उनके मुकाबले में अब सुपर  परफॉरमर आकर खड़ा हो गया है

सैमसन बनाम सुपर परफॉरमर में कौन होगा चयनित?

अगले साल भारत और श्रीलंका धरती पर आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार दोपहर डेढ़ बजे होगा. और अब  प्रदर्शन और आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो इसमें दो राय नहीं कि दूसरे विकेटकीपर के लिए मुकाबला संजू सैमसन बनाम ईशान किशन हो चला है. क्योंकि वीरवार को हुई खत्म हुए राष्ट्रीय सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टूर्नामेंट के बाद कायदे में तो इशान किशन का पलड़ा संजू सैमसन के साल 2025 के प्रदर्शन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा भारी है. और करोड़ों फैंस के मन में यही सवाल और बहस चल रही है कि इशान किशन की अनदेखी कैसे की जा सकती है? अब खत्म हुए SMAT 2025 में इशान किशन के आंकड़ों पर बस गौर फरमा लीजिए:

इशान ने टूर्नामेंट में शतकीय पारी खेली, तो इस सत्र में उन्होंने मानों रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी. बस आप बारी-बारी से गिनते चाहिए

-11 में से 10 मैच जीते

-बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत

-कुल 517 रन, 57.4 औसत, 197.3 स्ट्राइक-रेट

-सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

-सबसे ज्यादा 2 शतक

-सीजन में सबसे ज्यादा 33 छक्के

-सीजन में सबसे ज्यादा 51 छक्के

-फाइनल में शतक

-फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच

