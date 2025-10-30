गुजरात में दहलाने वाली घटना... हिट एंड रन के बाद कार ने बाइक सवार को 1.5 KM तक घसीटा

गुजरात के महिसागर जिले से गुज़रने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर मोडासा लुनावाड़ा रोड पर एक भीषण हिट एंड रन की घटना सामने आई है. एक कार चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और उसे लगभग डेढ़ किलोमीटर (1.5 KM) तक घसीटता हुआ ले गया, जिसके दृश्य बेहद भयावह हैं. पुलिस ने नशे में धुत कार चालक (जो पेशे से शिक्षक है) और साथ में बैठे उसके नशे में धुत भाई को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है.

घटना का पूरा विवरण

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के बाद भी कार चालक रुका नहीं, बल्कि पूरी गति से बाइक और उसके चालक को मुख्य राजमार्ग पर घसीटता रहा. इस पूरी घटना का वीडियो वहाँ से गुज़र रहे किसी अन्य वाहन चालक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब तेज़ी से वायरल हो गया है.

वहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने किसी तरह कार चालक को रोका और तुरंत पुलिस को सूचना दी. बाकोर पुलिस मौके पर पहुँची और नशे में धुत कार चालक मनीष पटेल और उसके भाई मेहुल पटेल को हिरासत में ले लिया, और कार को ज़ब्त कर बाकोर पुलिस स्टेशन ले आई. दोनों आरोपी नशे की हालत में पकड़े गए.

इस घटना में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों में 50 वर्षीय दिनेशभाई और 21 वर्षीय युवक सुनील शामिल हैं. घायलों को इलाज के लिए लुनावाड़ा सिविल अस्पताल और गोधरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस की कड़ी कार्रवाई और जांच

महिसागर के डिप्टी एसपी कमलेश वासवा ने बताया कि पुलिस इस भयावह घटना को लेकर सख़्त है और कई दिशाओं में कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस ने FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम को बुलाकर घटना स्थल की जांच की है, साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ़ मामला दर्ज करके आगे की जाँच शुरू कर दी है. पुलिस ने कार चालक मनीष पटेल (शिक्षक) के ख़िलाफ़ ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल करने के लिए कार्यवाही शुरू की है.

कार चालक मनीष पटेल (शिक्षक) की नौकरी के संबंध में भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. कार चालक और उसका भाई कहाँ से शराब का नशा करके आए थे और उनकी कार से मिली शराब की बोतल कहां से लाई गई थी, इसकी भी जांच की जा रही है.