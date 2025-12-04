खौफनाक VIDEO: रॉकेट की रफ्तार से बाइक डिवाइडर से टकराई और सिर धड़ से दूर जा गिरा, घर का इकलौता चिराग था प्रिंस

गुजरात के सूरत शहर में खौफनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार से दौड़ रही बाइक डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चला रहे युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और वो दूर जाकर गिरा. तेज आवाज के बीच राहगीर उसकी ओर दौड़े, लेकिन वहां का मंजर देखकर वो भी सिहर उठे. मरने वाला 18 साल का प्रिंस था और दूध बेचकर गुजर बसर करने वाली मां का इकलौता चिराग था. लेकिन रफ्तार की अंधी दौड़ ने परिवार से खुशियां छीन लीं.

जानकारी के मुताबिक, 18 साल का प्रिंस अपनी KTM बाइक लेकर उधन मगदल्ला रोड पर निकला था, जहां भीषण एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई. ये रोड एक्सीडेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेट लाइनर ब्रिज से उतरते समय हुआ था. माना जा रहा है कि स्टेयरिंग पर कंट्रोल खोने की वजह से ये बाइक डिवाइडर से जा टकराई.

सड़क हादसा इतना गंभीर था कि ड्राइवर का सिर और धड़ अलग हो गए.मरने वाले का नाम प्रिंस पटेल था, जो महज 18 साल का था

जानकारी के मुताबिक बाइकर ने हेलमेट नहीं पहना था.घटना की खबर मिलते ही खटोदरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

KTM बाइकर प्रिंस पटेल YouTube पर एक BLOGGER के तौर पर मशहूर है. उसका PKR Blogger नाम से ब्लॉग है.

माना जा रहा है कि फ्लाईओवर से नीचे उतरते वक्त तेज रफ्तार के कारण संतुलन बिगड़ गया. हादसे के बाद वो कई मीटर दूर जाकर गिरा. खबरों के मुताबिक, प्रिंस की एक छोटी सी जगह पर रहकर गुजर बसर कर रही है. वो दूध बेचकर घर चलाती थी. जांच में पता चला है कि प्रिंस बाइक पर रील्स बनाकर अपना कंटेंट सोशल मीडिया पर डालता था. प्रिंस को KTM Duke बाइक पर तेज रफ्तार के ये वीडियोबनाकर इंस्टा अकाउंट पर डालता था. उसके हजारों की संख्या में फॉलोअर्स थे.

प्रिंस ने अपनी केटीएम बाइक का नाम लैला रखा था और दो महीने पहले ही उसने ये बाइक खरीदी थी. प्रिंस ने 4 दिन पहले एक वीडियो शेयर कर जन्नत में भी लैला से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया था. उसने खुद को मजनू और बाइक को लैला बताकर गाना भी गाया है. उसने कहा था कि यहां स्वर्ग में भी परियों से खूबसूरत उसे ये लैला लगती है.