शिमला की संजौली मस्जिद क्यों नहीं गिरा रहा प्रशासन? नाराज हिंदू संगठन आज करेंगे कूच, तनाव के बीच अलर्ट मोड पर प्रशासन

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगरीय क्षेत्र संजौली में स्थित एक मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को नमाज पढ़ने से रोकने पर पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया था. स्थानीय महिलाओं ने मस्जिद के अवैध निर्माण पर आपत्ति जताई थी और नमाज का विरोध किया था. जिसके बाद पुलिस ने दो महिलाओं सहित 6 हिन्दू संगठन के लोगों पर FIR दर्ज कर दी. केस दर्ज होने के विरोध में देवभूमि संघर्ष समिति के लोग मंगलवार से संजौली थाना के बाहर अनशन पर बैठ गए हैं.

इलाके में सुरक्षा बढ़ाई

जानकारी के अनुसार हिंदू संगठन शुक्रवार को संजौली मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जिससे तनाव फिर से बढ़ गया है. पुलिस ने किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. अधिकारी संभावित झड़पों के डर के बीच शांति की अपील कर रहे हैं.

बड़ा आंदोलन करेंगे

हिन्दू संगठन के लोगों का कहना है कि संजौली मस्जिद को एमसी कोर्ट के बाद जिला अदालत ने भी अवैध करार देते हुए तोड़ने के आदेश दिए है. बाबजूद इसके आज तक मस्जिद की बिजली पानी नहीं काटा गया. मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है. नमाज पढ़ने से रोकने पर बिना शिकायत के SHO ने अपने स्तर पर FIR दर्ज कर दी. जो गलत है. ये FIR जब तक वापिस नहीं होगी आमरण अनशन जारी रहेगा. यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और FIR वापिस नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा.

हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति के सह सयोंजक विजय शर्मा ने कहा कि जिस तरह से अवैध संजौली मस्जिद को लेकर पुलिस, एमसी शिमला व जिला प्रशासन का रवैया हैं वो ठीक नहीं है. ये रवैया हिमाचल प्रदेश में बड़े आंदोलन की तरफ धकेल रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी हैं कि अगर समय रहते एफआईआर दर्ज वापस नहीं ली तो पूरे हिमाचल में आंदोलन होगा.

बता दें शिमला की जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद समिति की याचिका को खारिज करते हुए इस मस्जिद के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने के नगर आयुक्त अदालत के फैसले को बरकरार रखा था.