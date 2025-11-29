प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने 25 और 26 नवंबर 2025 को पुणे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 स्थानों पर छापेमारी की है. यह सर्च ऑपरेशन PMLA के तहत किया गया, जिसमें लोन लेने वाले, कार डीलर्स और एसबीआई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के ठिकानों को शामिल किया गया था. पूरा मामला एसबीआई पुणे में हुए हाई-वैल्यू कार लोन फ्रॉड से जुड़ा है. ईडी ने यह जांच सीबीआई, ACB पुणे और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की.