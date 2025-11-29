Breaking News Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पुलिस महानिदेशकों-महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं. इसका आयोजन रायपुर में हो रहा है. नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में शुक्रवार सुबह शुरू हुआ तीन दिवसीय सम्मेलन 30 नवंबर तक चलेगा. प्रधानमंत्री 29 और 30 नवंबर को इसमें हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. सम्मेलन के मद्देनजर नवा रायपुर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
Breaking News Live Updates:
राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई
राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, धौला कुआं इलाके के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 372 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है.
दिल्ली से मुंबई अदालतों में AQI: जहरीली हवा पर जादू की छड़ी से लेकर ज्वालामुखी तक सब कुछ जानिए
पूरा देश इस समय जहरीली हवा से परेशान है. आलम ये है कि देश की अदालतों में भी ये पहुंच चुका है. AQI की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक में सुनवाई चल रही है. 27 नवंबर को तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अधिकारी महानगर में वायु प्रदूषण के लिए इथोपिया में ज्वालामुखी फटने से उठी राख को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते. AQI उससे बहुत पहले से ही खराब है.
पुणे SBI हाई वैल्यू कार लोन मामले का भंडाफोड़, लग्जरी कारें जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने 25 और 26 नवंबर 2025 को पुणे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 स्थानों पर छापेमारी की है. यह सर्च ऑपरेशन PMLA के तहत किया गया, जिसमें लोन लेने वाले, कार डीलर्स और एसबीआई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के ठिकानों को शामिल किया गया था. पूरा मामला एसबीआई पुणे में हुए हाई-वैल्यू कार लोन फ्रॉड से जुड़ा है. ईडी ने यह जांच सीबीआई, ACB पुणे और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की.