शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची मुंबई पुलिस, 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में 4.30 घंटे लंबी पूछताछ

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की रडार पर हैं. मुंबई पुलिस की EOW सोमवार को शिल्पा के घर पहुंची और उनसे 4.30 घंटे लंबी पूछताछ की.ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है. पुलिस ने इस मामले में शिल्पा और राज के बयान दर्ज किए. पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी से उनकी एडवरटाइजिंग कंपनी के बैंक खाते में हुए कथित ट्रांजेक्शन की जानकारी पुलिस को दी. पूछताछ के दौरान शिल्पा ने पुलिस को कई दस्तावेज दिए हैं,जिसको वेरिफाई किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- दिवाली-छठ बोनस! दिल्ली से पटना के लिए चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, बक्सर-आरा में भी स्टॉपेज

राज और शिल्पा ने बयान में क्या कहा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने पुलिस से अपने बयान में कहा कि धोखाधड़ी की शिकायत करने वाले दीपक कोठारी की NBFC से 60 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था. बाद में इसे कोठारी की कंपनी में इक्विटी के तौर पर एडजस्ट किया गया. इस रकम में से 20 करोड़ रुपये का इस्तेमाल सेलेब्रिटी प्रमोशन, ब्रॉडकास्ट के खर्चे समेत अन्य चीजों पर हुआ. विपाशा बासु और नेहा धूपिया को इस काम के लिए पेमेंट की गई थे. राज ने प्रमोशन की तस्वीरें भी पुलिस को दीं.

धोखाधड़ी मामले में क्या है शिल्पा का रोल?

EOW अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दायरे में आने वाली कंपनी की शिल्पा बड़ी शेयर होल्डर हैं.इसीलिए उनसे भी मामले में पूछताछ की जा रही है. सबूतों से खुलासा हुआ है कि कंपनी की शेर होल्डर होने के बाद भी शिल्पा ने सेलिब्रिटी फीस ली, जिसे खर्च में दिखाया गया है, जो कि रकम की हेराफेरी को दिखाता है.

60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है क्या?

मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा (EOW) ने इसी साल अगस्त में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. उनके खिलाफ सितंबर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.दोनों के खिलाफ यह लुकआउट नोटिस अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जारी किया गया था.यूवाई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत की थी. आरोप है कि राज और शिल्पा ने साल 2015 से 2023 के बीच उनको इस बिजनेस में इनवेस्‍ट करने के लिए प्रेरित किया था.