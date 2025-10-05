विज्ञापन
महाराष्ट्र में दुर्गा विसर्जन पर हुए 2 अलग-अलग घटनाओं में 8 घायल , 2 की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के वर्धा और चंद्रपुर ज़िलों में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो अलग-अलग घटनाओं ने त्योहार की खुशी को मातम में बदल दिया. वर्धा में दो गुटों की झड़प सुलझाने गई पुलिस पर हमला हुआ, वहीं चंद्रपुर में डीजे जनरेटर फटने से सात लोग घायल हो गए, जिनमें दो महिलाएं गंभीर हैं.

  • महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगणघाट में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई
  • पुलिस ने हमले में घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की
  • चंद्रपुर जिले के विसलोन गांव में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे जनरेटर में विस्फोट की घटना हो गई
मुंबई:

महाराष्ट्र में दुर्गा देवी विसर्जन के मौके पर दो अलग-अलग जगहों से हिंसा और हादसे की खबरें सामने आई हैं. वर्धा ज़िले के हिंगणघाट और चंद्रपुर ज़िले के वरोरा तालुका के विसलोन गांव में घटी इन घटनाओं ने उत्सव के माहौल को दहशत में बदल दिया. पहली घटना वर्धा ज़िले के हिंगणघाट में हुई, जहां देवी विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया. विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ गए और कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

दूसरी घटना चंद्रपुर ज़िले के वरोरा तालुका के विसलोन गांव में हुई, जहां दुर्गा देवी विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे जनरेटर में अचानक विस्फोट हो गया. बारिश के कारण जुलूस में शामिल महिलाएँ और बच्चे डीजे उपकरण ले जा रहे वाहन में बैठे थे, तभी चलते वाहन का जनरेटर फट गया. धमाके में सात लोग घायल हो गए, जिनमें चार महिलाएं, दो बच्चे और एक युवक शामिल हैं.

घायलों की पहचान ताराबाई गोंडे (79), गुनाबाई कुरेकर (56), सुंदराबाई दखरे (63), अंकुश मेश्राम (32), शोभा यशवंत बोबड़े (63), यश बोबड़े (4) और कुमारी डांगे (4) के रूप में हुई है. इनमें से दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी का इलाज वरोरा के एक अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है. त्योहारों के बीच इस तरह की घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर ला दिया है.

Maharashtra News, Durga Immersion Violence
