शिल्पा शेट्टी ने मिथुन दा के 43 साल पुराने गाने पर किया डांस, एक परफॉर्मेंस से सजा दी महफिल

भारतीय सिनेमा की दुनिया में मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और खास अंदाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. लगभग पांच दशक से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे मिथुन ने न केवल हिंदी बल्कि बंगाली, तमिल, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं में भी अपनी अभिनय छाप छोड़ी है. उनके कई किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं. ऐसे में जब कोई टेलीविजन शो उनके करियर और उपलब्धियों का जश्न मनाता है, तो यह न केवल उनके फैंस के लिए बल्कि पूरे मनोरंजन जगत के लिए गर्व की बात होती है.

इसी कड़ी में रविवार को सोनी टीवी ने अपने लोकप्रिय डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 5' का एक खास प्रोमो जारी किया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मी जर्नी के 50 साल पूरे होने का जश्न दिखाया गया है. इस प्रोमो में शिल्पा शेट्टी के साथ मिथुन ने 'आई एम ए डिस्को डांसर' गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जो दर्शकों के लिए एक यादगार पल साबित हुआ.

सोनी टीवी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर 'सुपर डांसर चैप्टर 5' का खास प्रोमो पोस्ट किया, जिसने सोशल मीडिया पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया. प्रोमो में देखा जा सकता है कि कैसे मिथुन चक्रवर्ती को उनके इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने के अवसर पर सम्मानित किया गया. शिल्पा शेट्टी, जो कि इस शो की जज हैं, उन्होंने मिथुन के साथ मिलकर 'आई एम ए डिस्को डांसर' गाने पर धमाकेदार डांस किया. इस परफॉर्मेंस के दौरान जज पैनल के बाकी सदस्य, गीता कपूर और मर्जी पेस्टनजी भी अपनी सीट से उठकर डांस करने लगे, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण बन गया. अपने पोस्ट के कैप्शन में मेकर्स ने लिखा, "मिथुन दा और शिल्पा के इस शानदार डांस का बेसब्री से इंतजार है."

मिथुन चक्रवर्ती का करियर कई उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन उनकी काबिलियत पर कभी कोई शक नहीं रहा. उन्होंने 1976 में मृणाल सेन की फिल्म 'मृगया' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला. इसके बाद उनका नाम बंगाली सिनेमा में भी चमका, खासकर फिल्म 'नाडी ठेके सागरे' से. लेकिन उन्हें असली लोकप्रियता 1982 में आई फिल्म 'डिस्को डांसर' से मिली, जिसने भारत के साथ-साथ सोवियत संघ और चीन में भी धूम मचा दी. इस फिल्म का संगीत और उनका डांस स्टाइल आज भी क्लासिक माना जाता है. मिथुन ने 'अग्निपथ' जैसी फिल्म में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और इसके लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया.

हाल के वर्षों में उन्होंने 'गोलमाल 3', 'हाउसफुल 2', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इसके अलावा मिथुन टीवी रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस' में ग्रैंड मास्टर के तौर पर भी दिखे. उनकी फिल्मी यात्रा में पुरस्कार और सम्मान भी शामिल हैं, जिनमें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, चार फिल्मफेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना शामिल है.