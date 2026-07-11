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शिलांग: कुएं के पानी को जनरेटर से निकाल रहे थे बाहर, जहरीले धुएं से घुटकर हुई पांच लोगों की मौत 

मेघालय की राजधानी शिलांग में एक दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की जान चली गई. निर्माणाधीन स्थल पर कुएं से पानी निकालते समय जहरीले धुएं की चपेट में आए मजदूरों को बचाने पहुंचे दो भाई भी काल का शिकार बन गए.

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शिलांग: कुएं के पानी को जनरेटर से निकाल रहे थे बाहर, जहरीले धुएं से घुटकर हुई पांच लोगों की मौत 
मेघालय की राजधानी शिलांग में एक दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की जान चली गई.

Meghalaya News: मेघालय की राजधानी शिलांग से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. शहर के लापालांग इलाके में स्थित एक निजी निर्माण स्थल पर कुएं के अंदर जहरीले धुएं के कारण पांच लोगों की मौत हो गई. यह हादसा शुक्रवार शाम को हुआ था, जबकि सभी शवों को शनिवार को बाहर निकाला गया. घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.

कुएं से पानी निकालने के दौरान बिगड़े हालात

पुलिस के अनुसार, रिनजाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निर्माण स्थल पर चार मजदूर कुएं के भीतर जमा पानी को बाहर निकालने का काम कर रहे थे. इसके लिए जनरेटर की मदद से पानी पंप किया जा रहा था. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि जनरेटर से निकले जहरीले धुएं और ऑक्सीजन की कमी के कारण मजदूरों का दम घुटने लगा. कुछ ही देर में हालात इतने गंभीर हो गए कि कई मजदूर कुएं के अंदर ही बेहोश हो गए.

एक मजदूर बच निकला, फिर शुरू हुई बचाव की कोशिश

घटना के दौरान मौजूद मजदूरों में से एक किसी तरह अपनी जान बचाकर कुएं से बाहर निकल आया. उसने तुरंत आसपास के लोगों को हादसे की जानकारी दी. इसके बाद मजदूरों को बचाने की कोशिशें शुरू हुईं. हालांकि कुएं के भीतर का माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था.

मजदूरों को बचाने उतरे दो भाई भी बने शिकार

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक, पास में रहने वाले दो भाई मजदूरों को बचाने के इरादे से कुएं में उतर गए. लेकिन अंदर फैले जहरीले धुएं और ऑक्सीजन की कमी के कारण वे भी बेहोश हो गए और बाहर नहीं निकल सके. इस तरह बचाव का प्रयास करने वाले दोनों भाइयों की भी जान चली गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने बताया कि हादसे में कुल पांच लोगों की मौत हुई है. सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर मौत की वजह जनरेटर से निकला जहरीला धुआं और दम घुटना माना जा रहा है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.

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