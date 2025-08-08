विज्ञापन
राहुल के दावे को मिला थरूर का साथ, बोले, 'गंभीर प्रश्न हैं, इलेक्शन कमीशन तत्काल कदम उठाए'

थरूर ने कांग्रेस के एक पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए कहा, 'ये गंभीर प्रश्न हैं, जिनका सभी दलों और सभी मतदाताओं के हित में गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए.

  • कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे को गंभीर प्रश्न बताते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की
  • थरूर ने चुनाव आयोग को इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करने को कहा
  • राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक वोट चोरी होने का आरोप लगाया था
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' दावे पर बयान दिया है. शशि थरूर ने इसे गंभीर प्रश्न बताते हुए इलेक्शन कमीशन से इस मामले में जल्द से तत्काल कदम उठाने की लिए कहा है. थरूर ने पार्टी के साथ मतभेद के बीच लंबे समय बाद राहुल गांधी के किसी रुख का इस तरह खुलकर समर्थन किया है.

'लोकतंत्र की विश्वसनीयता को नहीं करें खत्म'

थरूर ने कांग्रेस के एक पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए कहा, 'ये गंभीर प्रश्न हैं, जिनका सभी दलों और सभी मतदाताओं के हित में गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए. हमारा लोकतंत्र इतना मूल्यवान है कि इसकी विश्वसनीयता को लापरवाही या जानबूझकर छेड़छाड़ से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता.'

आगे शशि थरूर लिखते हैं कि, 'निर्वाचन आयोग को तत्काल कदम उठाना चाहिए और आयोग के प्रवक्ता को इस बात की जानकारी देते रहना चाहिए'. बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि, कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोटों की चोरी की गई, जबकि ये सीट बीजेपी 32,707 मतों के अंतर से जीती थी.

'नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप 'अतार्किक' हैं'

वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था. उन्होंने कहा कि, 'निर्वाचन आयोग और बिहार में मतदाता सूची में संशोधन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप 'अतार्किक' हैं और ये वोटों के लिए समाज के एक खास वर्ग को खुश करने का कांग्रेस का प्रयास है. मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पहले भी किया जा चुका है.

'SIR से पुरानी गड़बड़ियों में सुधार किया जा रहा'

इसके अलावा JDU सांसद संजय कुमार झा ने SIR के मुद्दे पर कहा, 'विपक्ष संसद में हल्ला कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई मुद्दा उठ रहा है? SIR बिहार में हो रहा है और उसमें पुरानी गड़बड़ियों में सुधार किया जा रहा है.'

Rahul Gandhi, Rahul Gandhi News, Rahul Gandhi Voter List, Voter List Mistakes, Election Commission
