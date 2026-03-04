निशांत नहीं नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा! क्यों शुरू हो गई चर्चा? संजय झा दिल्ली से पटना के लिए रवाना

बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं? बेटे निशांत की जगह क्या जेडीयू ने उनका नाम बढ़ा दिया है? ये वो सवाल हैं जो दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी गलियारों में अचानक पूछे जा रहे हैं. कल तक निशांत कुमार के राज्यसभा से राजनीतिक करियर शुरू करने की खबर थी. यहां तक कि कहां गया नीतीश कुमार के बेटे का नाम राज्यसभा के लिए लगभग फाइनल है, पर अब जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के दिल्ली से पटना अचानक रवाना होते ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के कयास लगने लगे हैं.

संजय झा के इस कदम से मची हलचल

होली के दिन राज्यभा पर दिल्ली से लेकर बिहार तक की सियासत में नीतीश कुमार के नाम की चर्चा शुरू हो गई है. एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि पहले राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम आया था,लेकिन अब खुद नीतीश कुमार के नाम की चर्चा शुरू हो गई है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आज सुबह-सुबह दिल्ली से पटना रवाना हुए. पटना रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात की है. चर्चा तो यह भी है कि संजय झा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में भी हैं.

निशांत कुमार के नाम पर थी चर्चा

नीतीश कुमार के राज्यसभा वाले कयास के पहले बेटे निशांत कुमार के यूं तो एक्टिव राजनीति में आने के कयास काफी दिनों से थे. निशांत कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दिए तो पिता के साथ उनके जन्मदिन पर साथ नजर भी आए थे. 1 मार्च को नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उन्होंने अपने पिता को केक खिलाया था और हनुमान मंदिर जाकर पिता के लिए पूजा अर्चना की थी. लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार का खराब स्वास्थ्य के बीच निशांत कुमार की सक्रियता ने भी उनकी राजनीति में आने को लेकर खूब हवा उड़ाई. यही नहीं, कयासों का बाजार साल 2025 के बिहार चुनाव में भी लगे थे,तब यह माना जा रहा था कि निशांत बिहार विधानसभा चुनाव से एंट्री कर सकते हैं और उन्हें टिकट दी जा सकती है,लेकिन टिकट न मिलने के साथ ही सभी बातों पर विराम लग गया.

