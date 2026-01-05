रेहान-अवीवा के साथ माता खीर भवानी का दर्शन करेंगी प्रियंका, जानिए कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों खास है यह मंदिर

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की अपने बेटे रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा वाड्रा के साथ जम्मू-कश्मीर की प्रसिद्ध धार्मिक स्थली माता खीर भवानी मंदिर के दर्शन करने की योजना है. परिवार के साथ इस दौरे को कश्मीरी जड़ों से जुड़ने और नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के तौर पर देखा जा रहा है. कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी और गांधी परिवार की आस्था माता खीर भवानी को कश्मीरी पंडितों की आराध्य और कुलदेवी माना जाता है. गांधी-नेहरू परिवार की कश्मीरी जड़ों के कारण इस मंदिर से उनकी गहरी आस्था जुड़ी है. शुरुआत में प्रियंका के कल (मंगलवार) ही इस मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम था लेकिन फिलहाल यह टल गया है.

बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गंधी वाड्रा के बेटे और राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने अपनी बचपन की दोस्त और लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग संग सगाई कर ली है. रेहान ने अवीवा संग सगाई को ऑफिशियल कर दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अवीवा संग एक फोटो शेयर की है, जिसमें अवीवा भी टैग हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने हार्ट इमोजी और एक रिंग इमोजी बनाया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनको बधाई देने वालों की लाइन लग गई है.

रेहान और अवीवा बचपन के दोस्त हैं. अवीवा की मां नंदिता बेग प्रियंका वाड्रा की दोस्त हैं. रेहान और अवीवा के बचपन की फोटो भी सामने आई है.

खीर भवानी... इस मंदिर का संबंध रामायण काल से

कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित माता खीर भवानी मंदिर केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों की सभ्यता और अटूट विश्वास का जीवंत प्रतीक है. देवी दुर्गा के अवतार माता रागन्या को समर्पित इस मंदिर का नाम यहां चढ़ाए जाने वाले विशेष 'खीर' प्रसाद के कारण 'खीर भवानी' पड़ा. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, लंकाधिपति रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी वहां निवास करती थीं. लेकिन उसके बढ़ते अहंकार और अत्याचारों से रुष्ट होकर उन्होंने हनुमान जी को अपनी शिला को कश्मीर के इस पवित्र स्थान पर स्थापित करने का आदेश दिया. यही कारण है कि इस मंदिर का संबंध रामायण काल से माना जाता है.

ये भी पढे़ं: रेहान वाड्रा ने अवीवा बेग संग सगाई को किया कन्फर्म, इंस्टाग्राम पर शेयर की प्यारी सी तस्वीर

जब विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने सुनाया था दादी का माता खीर भवानी वाला किस्सा

गौरतलब है कि 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने माता खीर भवानी से जुड़ा किस्सा सुनाया था. एक रैली में प्रियंका इस मंदिर से जुड़ी इंदिरा गांधी की एक कहानी सुनाई थी. प्रियंका ने कहा कि, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4–5 दिन पहले हम घर पर बैठे थे. मैं 12 साल की थी, राहुल 14 साल के थे. अचानक दादी ने कहा कि मुझे कश्मीर जाने का मन कर रहा है. मैं शरद ऋतु में झड़ते चिनार के पेड़ देखना चाहती हूं. हम दोनों बच्चे थे और दादी के साथ जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए.

प्रियंका ने इस रैली में बताया कि इसके बाद हमें दादी कश्मीर ले गईं. पहली बार उन्होंने मुझे खीर भवानी के मंदिर ले जाकर दर्शन करवाए. फिर हम दिल्ली लौट आए और 3–4 दिन बाद उनकी हत्या हो गई और वे शहीद हो गईं. तब से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूं, खीर भवानी माता के दर्शन जरूर करती हूं और अपनी दादी को याद करती हूं.