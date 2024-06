प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने फिर एक बार देश की बागडोर संभालने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) के प्रमुख नवाज शरीफ की ओर से दिए गए बधाई संदेश के जवाब में सोमवार को कहा कि भारत के लोग हमेशा शांति, सुरक्षा और प्रगतिशील विचारों के पक्ष में खड़े रहे हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जहां मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए ‘एक्स' पर संदेश पोस्ट किया, वहीं उनके भाई नवाज शरीफ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दर्शाती है.

नवाज शरीफ ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई. हालिया चुनावों में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों के भरोसे को दर्शाती है.''

Appreciate your message @NawazSharifMNS. The people of India have always stood for peace, security and progressive ideas. Advancing the well-being and security of our people shall always remain our priority. https://t.co/PKK47YKAog