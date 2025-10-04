नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले देखें तस्वीरें, सुंदरता मन मोह लेगी

भारत के बुनियादी ढांचे में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा. 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल एयरपोर्ट्स में से एक होने की उम्मीद है. पीएम मोदी इस अवसर पर करीब दो घंटे नवी मुंबई में रहेंगे.

एयरपोर्ट का पहला रनवे तैयार हो चुका है, और दूसरा रनवे चार वर्षों में पूरा होगा. सभी टर्मिनल एकीकृत प्रणाली से जुड़े होंगे, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. मेट्रो स्टेशन पर सीधा चेक-इन और 'वन-अप एंड टू-एंड बैगेज फैसिलिटी' ऐप के माध्यम से बैगेज प्रबंधन जैसी आधुनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी.

पर्यावरण संरक्षण के लिए यहां हरित ऊर्जा और जल संरक्षण पर जोर दिया गया है. टर्मिनल में डिजिटल आर्ट के जरिए भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी, जबकि संचालन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग होगा. कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अटल सेतु से कोस्टल रोड तक नई सड़क बनाई जा रही है. मेट्रो लाइन 8 को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो नवी मुंबई और मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ेगी. इसके अलावा, वॉटर टैक्सी सेवा भी शुरू होगी, जो यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी.

इस परियोजना पर कुल 19,600 करोड़ रुपये का खर्च आया है, जिसमें सिडको ने भूमि विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपये निवेश किए हैं. एयरपोर्ट में 350 विमानों की पार्किंग और दोनों रनवे के लिए अलग टैक्सी की सुविधा है. यह एयरपोर्ट मुंबई महानगर क्षेत्र की हवाई यातायात क्षमता को दोगुना करेगा.

To every hand that worked and every heart that cared, this is your creation. 🙏 https://t.co/4KuwTiZCer — Gautam Adani (@gautam_adani) October 3, 2025

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसे बनाने वाले लोगों को समर्पित किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि यह एयरपोर्ट हर उस शख्स की रचना है, जिसने इसे अपने हाथों से गढ़ा है और अपने दिल में बसाया है. गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बेटे जीत अदाणी की पोस्ट को शेयर करते हुए दिल छूने वाली ये बात लिखी. अदाणी ग्रुप के निदेशक (एयरपोर्ट्स) जीत अदाणी ने एयरपोर्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "कुछ स्मारक कंक्रीट से बनते हैं, और कुछ कृतज्ञता से. अपने पिता को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे बनाने वाले हर हाथ और हर दिल को धन्यवाद देते हुए देखना, लीडरशिप की एक गहरी, विनम्र और प्रेरणादायक सीख रही. जय हिंद." बेटे जीत अदाणी की इस पोस्ट को शेयर करते हुए गौतम अदाणी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में लिखा, "हर वो हाथ जिसने इसे गढ़ा, और हर वो दिल जिसने इसे संजोया, यह रचना उन्हीं की है."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)