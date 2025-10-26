विज्ञापन
विशेष लिंक

सुरक्षा बलों ने पकड़ा काकोपाथार हमले से जुड़ा उल्फा उग्रवादी, भारी मात्रा में हथियार बरामद   

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह 17 अक्टूबर को तिनसुकिया के काकोपाथार आर्मी कैंप पर हुए उल्फा (I) हमले में शामिल मुख्य सदस्यों में से एक था. सुरक्षा बलों ने उसके कब्जे से काफी हथियार भी बरामद किए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सुरक्षा बलों ने पकड़ा काकोपाथार हमले से जुड़ा उल्फा उग्रवादी, भारी मात्रा में हथियार बरामद   
  • अरुणाचल प्रदेश के नामसाई इलाके से सुरक्षा बलों ने उल्फा (I) का एक उग्रवादी गिरफ्तार किया है.
  • गिरफ्तार उग्रवादी अनुपम डोहोटिया उर्फ थाउसेन असोम तिनसुकिया जिले के बरेकुरी क्षेत्र का निवासी है.
  • वह १७ अक्टूबर को तिनसुकिया के काकोपाथार आर्मी कैंप पर हुए उल्फा (I) हमले में शामिल था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

सुरक्षा बलों ने रविवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के नामसाई इलाके से उल्फा (I) का एक उग्रवादी गिरफ्तार किया है. इंटेलीजेंस के आधार पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस और असम राइफल्स ने एक ज्‍वॉइन्ट ऑपरेशन चलाया. इसके दौरान उल्फा (I) के इस कैडर को पकड़ा गया. गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान तिनसुकिया जिले के बरेकुरी क्षेत्र निवासी अनुपम डोहोटिया उर्फ थाउसेन असोम के रूप में हुई है. 

17 अक्‍टूबर को हुआ था हमला 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह 17 अक्टूबर को तिनसुकिया के काकोपाथार आर्मी कैंप पर हुए उल्फा (I) हमले में शामिल मुख्य सदस्यों में से एक था. सुरक्षा बलों ने उसके कब्जे से एक MQ राइफल, 151 जिंदा कारतूस, एक बॉटल ग्रेनेड और एक राइफल ग्रेनेड बरामद किया है. यह भी बताया गया है कि गिरफ्तार उग्रवादी सेना के काकोपाथार COB कैंप पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें तीन सैनिक घायल हुए थे. इसके अलावा, वह हाल ही में नामसाई जिले के सिक्स माइल लेकांग खामटी गांव में उल्फा (I) और असम राइफल्स के बीच हुई मुठभेड़ में भी शामिल था, जिसमें एक उल्फा (I) कैडर मारा गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
ULFA (I), ULFA I News, ULFA Attack
Get App for Better Experience
Install Now