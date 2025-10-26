सुरक्षा बलों ने पकड़ा काकोपाथार हमले से जुड़ा उल्फा उग्रवादी, भारी मात्रा में हथियार बरामद   

सुरक्षा बलों ने रविवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के नामसाई इलाके से उल्फा (I) का एक उग्रवादी गिरफ्तार किया है. इंटेलीजेंस के आधार पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस और असम राइफल्स ने एक ज्‍वॉइन्ट ऑपरेशन चलाया. इसके दौरान उल्फा (I) के इस कैडर को पकड़ा गया. गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान तिनसुकिया जिले के बरेकुरी क्षेत्र निवासी अनुपम डोहोटिया उर्फ थाउसेन असोम के रूप में हुई है.

17 अक्‍टूबर को हुआ था हमला

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह 17 अक्टूबर को तिनसुकिया के काकोपाथार आर्मी कैंप पर हुए उल्फा (I) हमले में शामिल मुख्य सदस्यों में से एक था. सुरक्षा बलों ने उसके कब्जे से एक MQ राइफल, 151 जिंदा कारतूस, एक बॉटल ग्रेनेड और एक राइफल ग्रेनेड बरामद किया है. यह भी बताया गया है कि गिरफ्तार उग्रवादी सेना के काकोपाथार COB कैंप पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें तीन सैनिक घायल हुए थे. इसके अलावा, वह हाल ही में नामसाई जिले के सिक्स माइल लेकांग खामटी गांव में उल्फा (I) और असम राइफल्स के बीच हुई मुठभेड़ में भी शामिल था, जिसमें एक उल्फा (I) कैडर मारा गया था.