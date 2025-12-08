सौरभ लूथरा: गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' का मालिक, एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर जो बन गया होटेलियर

गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार लगी आग में पांच पर्यटकों समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी. जिस क्लब में आग लगी उसका नाम 'बर्च बाय रोमियो लेन' है. कहा जा रहा है कि इस नाइट क्लब के संचालन में कई नियमों की अनदेखी की गई. पुलिस ने इस मामले में क्लब के चार मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस को इसके मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तलाश है. दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दिल्ली में हैं. इस अग्निकांड के बाद चर्चा में आए सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है.

'रोमियो लेन' की कहानी

'रोमियो लेन' की बेवसाइट के मुताबिक इसके चेयरमैन सौरभ लूथरा एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं. इंजीनियरिंग छोड़ हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में आए सौरभ लथूरा ने रोमियो लेन की शुरुआत 2016 में की थी. उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. कंपनी की बेवसाइट के मुताबिक इस समय देश के 22 शहरों और चार देशों में रोमियो लेन के रेस्टोरेंट, बार और रिसार्ट मौजूद हैं. कंपनी की बेवसाइट पर सौरभ लथूरा को Romeo Lane, Birch and Mama's Buoi का चेयरमैन बताया गया है. कारोबार का इतना बिस्तार करने के लिए सौरभ लथूरा को कई सम्मान भी मिल चुके हैं.उन्हें 'टाइम्स हॉस्पिटैलिटी आइकॉन्स 2023' ने रेस्टोरेंट व्यवसायी के रूप में सम्मानित किया था. गोवा में जिन गौरव लथूरा पर एफआईआर दर्ज की गई है, वो सौरभ लथूरा के भाई हैं.

व्यापार और उद्योग जगत की गतिविधियों पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'फोर्ब्स इंडिया' ने अभी दो हफ्ते पहले ही सौरभ लथूरा को भारत में डाइनिंग और नाइटलाइफ कल्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला व्यक्ति बताते हुए उनका फोटो समेत एक पन्ने का प्रोफाइल इस साल 17 नवंबर को छापा था. इस प्रोफाइल को सौरभ लथूरा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था.

गोवा के इसी 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में शनिवार देर रात आग लगी थी.

शनिवार देर रात हुई घटना के बाद सौरभ लथूरा ने सोमवार को अपनी चुप्पी तोड़ी. उसने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर की गई एक पोस्ट में कहा, प्रबंधन इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करता है. बिर्च में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के परिणामस्वरूप हुई जानमाल को हुए दुखद नुकसान से बहुत दुखी हैं.'' लथूरा ने इस घटना के पीड़ितों को हरसंभव सहायता, समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है.

'रोमियो लेन' की दो और संपत्तियां हुई सील

उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में शनिवार देर रात करीब 12 बजे लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में मरने वालों में क्लब के 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल हैं.पुलिस ने इस मामले में क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया और गेट प्रबंधक रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया है.

'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब को 2023 में परिचालन शुरू करने की इजाजत अरपोरा-नागोवा पंचायत ने दी थी. इसी पंचायत ने क्लब को व्यापार लाइसेंस जारी किया था.इस अग्निकांड के बाद अधिकारियों ने गोवा में इस कंपनी को दो अन्य संपत्तियों को भी सील कर दिया है. सील की गई संपत्तियों में 'रोमियो लेन' श्रृंखला के वागातोर स्थित एक बीच कैफे और आसगांव स्थित एक क्लब शामिल है.

वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को इस मामले की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश जारी किया. अधिकारियों के मुताबिक 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में लगी आग का कारण आतिशबाजी हो सकती है. अधिकारियों का यह भी कहना है कि क्लब के पास अग्निशमन विभाग की एनओसी भी नहीं है. शुरूआती जांच में पता चला है कि शनिवार रात क्लब में इलेक्ट्रिक पटाखे चलाए गए थे.माना जा रहा है कि आग इसी से लगी.

