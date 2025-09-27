विज्ञापन
कोर्ट, करिश्‍मा और कपूर्स... संजय कपूर की संपत्ति विवाद में अब तक क्‍या-क्‍या हुआ, पढ़ें सबकुछ

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को प्रिया से उनकी संपत्तियों की लिस्‍ट अदालत को सौंपने को कहा था. समायरा और कियान राज ने उनकी कथित वसीयत को चुनौती दी है और उनकी कथित 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है.

कोर्ट, करिश्‍मा और कपूर्स... संजय कपूर की संपत्ति विवाद में अब तक क्‍या-क्‍या हुआ, पढ़ें सबकुछ
संजय कपूर की संपत्ति विवाद में आखिर चल क्या रहा है?
  • करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिवंगत संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर विवाद शुरू किया है.
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को संपत्ति का विवरण सीलबंद लिफाफे में देने की अनुमति दी है.
  • संजय कपूर की बहन मंधिरा ने कहा कि करिश्मा अपने बच्चों के हक के लिए न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ रही हैं.
नई दिल्‍ली:

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में विवाद गहराता जा रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की निजी संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर इस विवाद को खड़ा किया था. इसके बाद अदालत ने कहा कि पहले ये बताया जाए कि आखिर दिवंगत संजय कपूर की कुल संपत्ति कितनी है? संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर संपत्ति का पूरा ब्योरा देने में कर रही हैं, लेकिन कोर्ट ने अब उन्‍हें सीलबंद लिफाफे में प्रॉपर्टी डिटेल देने की इजाजत दे दी है. ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर करिश्‍मा कपूर के बच्‍चों को अपने पिता की प्रॉपर्टी में से कितना हिस्‍सा मिलेगा? इस बीच संजय कपूर की बहन मंधिरा ने कई खुलासे कर इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है. 

संजय कपूर की बहन ने खोले राज!

संजय की बहन मंधिरा ने NDTV को दिए एक खास इंटरव्‍यू में पूरे संपत्ति विवाद के बीच कर‍िश्‍मा के साथ अपने और मां रानी कपूर के साथ रिश्‍तों पर खुलकर बात की. उन्‍होंने बताया है कि तीनों आपस में रोज ही बात करते हैं और उनका एक ही मकसद है कि कैसे इस परिवार को बचाया जाए. हम रोज ही बात करते हैं. यह सबकुछ हमारे लिए एक बड़े झटके की तरह है और जो कुछ भी हो रहा है. मंधिरा ने कहा कि करिश्‍मा कपूर अपने बच्‍चों के हक के लिए लड़ रही हैं. उन्‍हें अपने हक की लड़ाई करनी चाहिए और वह करेंगी. वह (संजय) उनके बच्‍चों के पिता थे.' मंधिरा ने प्रिया का नाम लिए बगैर कहा कि वह तो उनके पिता को जानती तक नहीं और न ही कभी उनसे मिलीं थीं. ऐसे में वह कैसे दावा कर सकती हैं कि उनके पति ने उनसे इतना प्‍यार किया कि अपने पूरे परिवार को ही कटऑफ कर दिया है, क्‍या बकवास है. मंधिरा ने कहा कि यह सच है कि हमने चार साल तक बात नहीं की कि लेकिन यह भी सच है कि अगर किसी को कुछ मिलना चाहिए था तो वह मेरी मां थीं.

कोर्ट ने कहा- मीडिया संग न शेयर करें संपत्ति की डिटेल 

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को सीलबंद लिफाफे में उनकी संपत्ति की सूची दाखिल करने की इजाजत दे दी और संपत्ति विवाद में शामिल पक्षों को सुझाव दिया कि वे मीडिया के साथ इसका विवरण साझा न करें. अदालत के आदेश में कहा गया है कि राजीव नायर (प्रिया कपूर के वकील)  ने कहा है कि न तो वह, न ही उनकी ओर से कोई अन्य वकील और न ही उनके मुवक्किल इस मामले के संबंध में प्रेस में कोई बयान देंगे. इसी तरह का आश्वासन महेश जेठमलानी (बच्चों के वकील) और प्रतिवादी संख्या तीन (संजय कपूर की मां रानी कपूर) ने भी दिया है.'

प्रॉपर्टी की डिटेल क्‍यों रखी जा रही सीक्रेट?

करिश्‍मा कपूर के बच्‍चों के वकील जेठमलानी ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी की डिटेल सीक्रेट रखने का आधार क्या है? मेरे पास 9 प्रेस रिलीज हैं, जिनमें ट्रस्ट के बारे में बात की गई है. इस मामले में सार्वजनिक पहलू भी हैं. वसीयत को बचाने की कोशिश की गई है. इस मामले में मैं कहता हूं कि गोपनीयता एक आवरण है, जिसके सहारे संपत्तियों को छिपाया या गलत तरीके से हड़प लिया जाता है. वहीं प्रिया की ओर से पेश वकील नायर ने कहा कि संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है. 

कोर्ट ने क्‍या कहा...?

कोर्ट ने जब पूछा कि सभी पक्ष यह क्यों नहीं कहते कि वे मीडिया से कुछ भी साझा नहीं करेंगे? तब सभी पक्षों के वकील एकमत से इस पर सहमत हो गए. इसके बाद अदालत ने कहा, 'वसीयत की एक प्रति प्रतिवादी को इस वादे के साथ दी जाए कि इसका उपयोग गुप्त रूप से किया जाएगा तथा पक्षकार या वकील इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे.' हाई कोर्ट ने 25 सितंबर को कहा था कि कपूर की निजी संपत्तियों और देनदारियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करना ‘समस्याकारी' हो सकता है, क्योंकि उनकी पूर्व पत्नी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर से पैदा हुए उनके दो बच्चों को घोषित संपत्तियों पर सवाल उठाने का अधिकार' है.

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को प्रिया से उनकी संपत्तियों की लिस्‍ट अदालत को सौंपने को कहा था. समायरा और कियान राज ने उनकी कथित वसीयत को चुनौती दी है और उनकी कथित 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है. इस बीच, प्रिया ने अदालत को बताया कि उन्हें पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं.

