संजय कपूर की मां ने लगाए आरोप, 60 करोड़ थी बेटे की सैलरी प्रिया सचदेव ने अकाउंट में की हेरफेर

संजय कपूर की मां ने प्रिया सचदेव पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संजय की सम्पत्ति के बारे में असल जानकारी छिपाई है.

संजय कपूर की मां ने बहू प्रिया कपूर पर लगाए जालसाजी के आरोप
नई दिल्ली:

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर झगड़ा सोमवार (1 दिसंबर) को और बढ़ गया, जब उनकी मां रानी कपूर ने उनकी पत्नी प्रिया सचदेव पर नया हमला किया. प्रिया सचदेव जिन पर पहले ही करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय की वसीयत में हेरफेर करने का आरोप लगाया है, अब उन पर एक नया आरोप लगा है कि उन्होंने संजय की संपत्ति की असली जानकारी छिपाई है. संजय की मां ने दावा किया है कि उनकी सैलरी ₹60 करोड़ थी, लेकिन उनका बताया गया बैंक बैलेंस ₹1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है.

संजय की मां ने प्रिया पर उनकी संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया

रानी कपूर का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट वैभव गग्गर ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ये आरोप लगाए. अपने वकील के जरिए रानी कपूर ने आरोप लगाया कि प्रिया ने उनके बेटे की संपत्ति को “बड़े पैमाने पर छिपाया” है.

वकील ने दावा किया कि प्रिया ने कोर्ट से जरूरी फाइनेंशियल डिटेल्स छिपाईं और शक जताया कि फंड विदेश में ट्रांसफर किए गए होंगे. वकील ने कहा, “बहुत ज्यादा छिपाया गया है. यह घर (दिल्ली के राजोकरी इलाके में फार्महाउस) मेरे गुजर चुके पति ने बनवाया है. वहां 50 से ज्यादा आर्टवर्क हैं…संजय कपूर के पास कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं था, कोई रेंटल इनकम नहीं थी और म्यूचुअल फंड भी नहीं थे? सिर्फ उनकी सैलरी ₹60 करोड़ थी, और हम कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में सिर्फ ₹1.7 करोड़ हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरी क्लाइंट सिर्फ मिस्टर कपूर की ही नहीं, बल्कि डिफेंडेंट नंबर 1 (प्रिया कपूर) की भी 2 साल की डिटेल्स मांग सकती हैं, क्योंकि पैसा मूव हो गया है.”

कौनसे झूठे दावे कर रही हैं प्रिया कपूर?

वकील ने प्रिया के इस दावे का भी जवाब दिया कि कपूर परिवार में यह रिवाज था कि पति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को देता था, ठीक वैसे ही जैसे संजय के पिता ने सब कुछ रानी कपूर को दे दिया था.

वकील ने प्रिया के इस दावे को भी गलत बताया कि कपूर परिवार में पतियों का अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अपनी पत्नियों को देना एक रिवाज है, उन्होंने यह भी बताया कि संजय के पिता ने पहले अपनी प्रॉपर्टी रानी कपूर को दी थी.

वकील ने कहा, “आप दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? उनकी (प्रिया कपूर) संजय से सात साल की शाद थी. यह संजय की तीसरी और उनकी दूसरी शादी थी. मेरी और मेरे पति की शादी चालीस साल की थी. फर्क यहीं खत्म नहीं होता. हमारी विल रजिस्टर्ड थी. हमारी विल का गवाह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मेरे पति 30 साल से जानते थे. यहां गवाह का कहना है कि वह 2022 से पहले कंपनी से जुड़ा भी नहीं था.” 

वकील जस्टिस ज्योति सिंह के सामने यह बात कह रहे थे, जो करिश्मा कपूर के दो बच्चों (समायरा और कियान) द्वारा दायर अंतरिम रोक की अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं. ताकि प्रिया कपूर को उनके पिता की प्रॉपर्टी पर कोई थर्ड-पार्टी अधिकार बनाने से रोका जा सके. मुख्य मुकदमे में, बच्चों ने सौतेली मां प्रिया पर विल में जालसाजी करने का आरोप लगाया है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करेगा.

