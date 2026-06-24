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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पटना, मधुबनी समेत इन 5 जिलों में बनेंगी नई यूनिवर्सिटी

कैबिनेट बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा, स्वच्छता और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें 5 जिलों में यूनिवर्सिटी बनाने और सीवरेज नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए बजट की मंजूरी जैसे एजेंडे शामिल हैं.

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पटना, मधुबनी समेत इन 5 जिलों में बनेंगी नई यूनिवर्सिटी
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक (Bihar Cabinet Meeting) आयोजित की गई. इस बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने कई एजेंडों पर मुहर लगाई है. इनमें शैक्षिक और न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूती देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार के अलग-अलग जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालय (Private University) बनाने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 4 जिलों में नई कोर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए मंजूरी मिली है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि बिहार में 5 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में 4 जिलों में नए न्यायालय भवन के लिए बजट की मंजूरी दी गई है. साथ ही कैबिनेट बैठक में बिहार में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 76.48 रुपये करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. 

इस परियोजना के क्रियान्वयन से छपरा शहर में सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. 

इन जिलों में बनेंगे विश्वविद्यालय

  • मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय
  • सिवान में निजी विश्वविद्यालय
  • नवादा के अशोक नगर में एस.ए. विश्वविद्यालय
  • पटना में हिमालय विश्वविद्यालय
  • औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय

4 जिलों में नई कोर्ट भवन बनाने की मंजूरी 

  • महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण हेतु ₹34.33 करोड़ की स्वीकृति.
  • मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन निर्माण हेतु ₹53.02 करोड़ की स्वीकृति.
  • बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन (G+7) निर्माण हेतु ₹39.04 करोड़ की स्वीकृति
  • रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण हेतु ₹38.38 करोड़ की स्वीकृति. 

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