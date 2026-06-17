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पटना में प्रस्तावित टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया ऐलान

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना की पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्र के नाम से होनी चाहिए. कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये ये मगध की राजधानी था और इसका नाम पाटलिपुत्र था. इसका नाम बदल देना चाहिए.

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पटना में प्रस्तावित टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया ऐलान
पटना में प्रस्तावित टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा.
  • बिहार की राजधानी पटना में प्रस्तावित नई टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र रखा जाएगा
  • पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है, जो अब नई टाउनशिप का नाम होगा
  • सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नई टाउनशिप से पटना की पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्र के रूप में होगी
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बिहार की राजधानी पटना में प्रस्तावित टाउनशिप का नाम अब पाटलिपुत्र होगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया. उन्होंने सहयोग शिविर के दौरान फुलवारी शरीफ के नदियावां में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित टाउनशिप का नाम अब पाटलिपुत्र होगा. बता दें कि ये कोई नया नाम नहीं है बल्कि राजधानी का प्राचीन नाम है. प्राचीन नाम पाटलिपुत्र अब पटना की प्रस्तावित टाउनशिप का होगा. 

सरकार अब टाउनशिप भी बना रही

उन्होंने कहा कि कंकड़बाग पटना की पहचान थी. इसे लोग एशिया का सबसे बड़ा टाउनशिप कहते थे. 60-70 के दशक में काम शुरू हुआ और धीरे-धीरे वह स्लम का इलाका बन चुका है. अब वह टाउनशिप नहीं रहा.उन्होंने कहा कि जब वह नगर विकास मंत्री रहे तो वहां का पानी निकालने में ही बहुत दिक्कत होती थी. धीरे-धीरे उसे ठीक किया. लेकिन अब सरकार टाउनशिप भी बना रही है.

मैंने तो बड़े पटना की कल्पना की है

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जो टाउनशिप बनाई जा रही है, पटना की पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्र से होनी चाहिए.जो कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध की राजधानी था. इसका नाम पाटलिपुत्र था. इसका नाम बदल देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है.उसका नाम भी पाटलिपुत्र रखने का काम किया है. उन्होंने कहा कि अब किसी को दिक्कत नहीं होगी. 

नई टाउनशिप का नाम होगा पाटलिपुत्र

पाटलिपुत्र नाम नया नहीं है. बिहार की राजधानी पटना पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी. ऐसा कहा जाता है कि करीब 3 हजार साल पहले यहां पर बहुत सारे पाटलि के पेड़ थे. इसी वजह से इसका नाम पहले पाटलिग्राम और फिर पाटलिपुत्र हुआ. जानकार कहते हैं कि पटना शब्द पत्तन से बना है. 1704 ईसवी में इसका नाम बदलकर अजीमाबाद रखा गया हालांकि बाद में फिर से यह पटना हो गया. सरकार अब नई टाउनशिप का नाम पटना के पुराने नाम पाटलिपुत्र केे नाम पर रखने जा रही है.

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सोमू आनंद
Reporter
सोमू आनंद बिहार से NDTV के लिए रिपोर्ट करते हैं। बिहार के समाज, राजनीति, पब्लिक पॉलिसी, पर्यावरण, खेती - किसानी, और प्रशासन से जुड़ी खबरें कवर करते है... और पढ़ें
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