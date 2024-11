संभल में मस्जिद सर्वे पर बवाल, अब तक 4 की मौत, 20 घायल; 12वीं तक के स्कूल और इंटरनेट बंद

उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार सुबह से जारी हिंसा आज भी जारी है. अब तक 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. संभल में उस समय अराजकता फैल गई, जब कोर्ट के आदेश पर मुगलकालीन जामा मस्जिद के सर्वे की वजह से स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है.वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. हिंसा के बाद संभल और आसपास में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और 12वीं तक के स्कूलों को आज बंद करने का आदेश दिया गया है. मस्जिद पर विवादास्पद कानूनी लड़ाई चल रही है. दावा किया जा रहा है इसे हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया गया था.

संभल के जिला मजिस्ट्रेट ने एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जन प्रतिनिधि को अधिकारियों के आदेश के बिना संभल में प्रवेश करने पर रोक लगाने की बात कही गई है.



Sambhal District Magistrate issues a notification prohibiting any outsider, social organization or public representative from entering Sambhal without the orders of the authorities. pic.twitter.com/dIUzoxszhw