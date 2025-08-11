विज्ञापन
आजादी के 100 साल पूरे होने पर कैसा होगी यूपी, विधानसभा में प्लान पेश करेंगे मंत्री, सीएम योगी ने संभाली कमान

पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में उठाया था और सभी राज्यों को विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार के विधायक पांच-पांच मिनट के लिए बैठक में इसपर बोलेंगे और साथ ही दस्तावेज भी पेश करेंगे. 

  • यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चार दिनों का होगा जिसमें एक दिन लगातार चौबीस घंटे बैठक चलेगी
  • इस सत्र में मंत्री अपने-अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे जो यूपी के विकास पर केंद्रित होगा
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2047 तक यूपी के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं
लखनऊ:

यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो रहा है. ये मॉनसून सत्र सिर्फ चार दिन का होगा जिसमें एक दिन लगातार 24 घंटे तक विधानसभा की बैठक चलेगी. इस सत्र में मंत्री अपने-अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने साथी मंत्रियों को आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 तक के यूपी के विकास प्लान को बनाने के लिए कहा है. इस दौरान विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है लेकिन सत्ता पक्ष भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है. माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 24 घंटे की बैठक का विरोध कर सकती है. 

जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था आदि पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है. अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को इन मुद्दों को उठाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही माना जा रहा है कि 24 घंटे तक लगातार बैठक चलाने का भी समाजवादी पार्टी विरोध कर सकती है. 

