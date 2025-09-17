विज्ञापन
यूपी में चोरी की अफवाहों से आफत, जगह-जगह गांववाले जिसको पा रहे उसको पीट रहे 

अब ये अफवाह बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंच गई है कि ना सिर्फ अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी ग्रामीण संदिग्ध मानकर लोगों की पिटाई कर दे रहे हैं.

  • उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चोरी की अफवाह के कारण संदिग्धों की भीड़ द्वारा पिटाई की घटनाएं बढ़ गई हैं.
  • आजमगढ़ में संदिग्ध युवक जय राम नाम की भीड़ ने जमकर पिटाई की, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी.
  • मुजफ्फरनगर में चोरी के शक में युवक मोनू खटीक की पिटाई से उसकी मौत हो गई है.
उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक अफवाह ने एक तरफ लोगों की नींद हराम कर रखी है तो वहीं दूसरी तरफ इस अफवाह से किसी को भी शक के आधार पर पीट दिया जा रहा है. यूपी के पूरब से लेकर पश्चिम और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक फैली इस अफवाह ने आफत मचा दी है. क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में. 

मंद‍बुद्धि बच्‍चे की पिटाई 

ये अलग-अलग तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों की हैं. कई जिलों में लोगों ने शक के आधार पर संदिग्ध दिख रहे लोगों की जमकर पिटाई कर दी. आजमगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर चोरी की आशंका में एक मंदबुद्धि युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, गोंडा, फिरोजाबाद, बागपत, सिद्धार्थनगर समेत कई ऐसे जिले हैं, जहां इस अफवाह से कई घटनाएं घटी हैं. 

अब हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है. दरअसल उत्तर प्रदेश में पहले ड्रोन से रेकी करके चोरी की अफवाह उड़ी. उसके बाद अब ये अफवाह बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंच गई है कि ना सिर्फ अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी ग्रामीण संदिग्ध मानकर लोगों की पिटाई कर दे रहे हैं. जैसे आजमगढ़ में हुआ. 

भीड़ के हाथ लगते ही पिटाई 

आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के भीरा गांव में सोमवार रात करीब 11:30 बजे संदिग्ध हालात में जय राम नाम के युवक को देखकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया. भीड़ ने उसे जमकर पीटा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया और इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा. कुछ ऐसा ही मुजफ्फरनगर में हुआ जहां चोर समझकर युवक की पिटाई कर दी गई. पिटाई भी ऐसी कि युवक की मौत हो गई. मामला मुजफ्फरनगर के बुढाना कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना कस्बे का है, जहां मोनू खटीक नाम के एक युवक की पिटाई से मौत हो गई. 

रातभर पहरा दे रहे हैं लोग 

यूपी के सिद्धार्थनगर में लोग रातभर पहरा दे रहे हैं. यहां भीड़ ने चोरी के शक में कुछ युवकों की पिटाई कर दी. यहां तो अबतक आधा दर्जन से ज्‍यादा लोगों की भीड़ ने पिटाई की है. इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भीड़ की चपेट में आए तीन युवक पड़ोसी मुल्क नेपाल के नागरिक हैं. पब्लिक का कहना है कि वह चोरी की नीयत से मोहल्ले में घूम रहे थे.इसी तरह बागपत में चोरों के शक में गांव में गाड़ी से आए रिश्तेदारों के साथ लाठी डंडों से हमला कर घायल किया था और गाड़ी में भी तोडफोड़ की थी. 

अस्‍पताल में भर्ती नाबालिग 

इसी तरह से मऊ जिले में भीड़ का 'इंसाफ' कुछ ऐसा हुआ कि चोरी के शक में लोगों ने नाबालिग को ही पीट दिया. घोसी बाजार क्षेत्र में एक नाबालिग लड़के को चोरी के शक में स्थानीय दुकानदारों और वहां मौजूद भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया. हालांकि, मौके पर एक युवक ने हिम्मत दिखाई और भीड़ के बीच से बच्चे को किसी तरह निकालकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल लड़के को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. 

सिर्फ यही नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे जिले हैं जहां शक ने हालात खराब कर रखे हैं. एनडीटीवी के जरिए हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर आपको किसी पर शक भी है तो डायल 112 पर कॉल करके सूचना दीजिए. कानून हाथ में लेकर आप किसी मासूम को बिना किसी जुर्म के सजा भी दे रहे हैं और खुद भी अपराधी बन रहे हैं.   

