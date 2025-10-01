ट्रेन टिकट से लेकर UPI तक... आज से बदल रहे इन नियमों को जान लें, वरना हो सकती है परेशानी!

विज्ञापन
रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में भी अहम बदलाव किए गए हैं. अब 1 अक्टूबर से IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए टिकट बुक करने पर आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वही यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पहले से पूरा है.

Rule Change 1 October : नया महीना कई बड़े बदलावों की शुरुआत लेकर आया है. 1 अक्टूबर 2025 से देशभर में कुछ अहम नियम लागू हो रहे हैं, जो आम लोगों की जेब से लेकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तक पर सीधा असर डालेंगे. आइए जानते हैं किन क्षेत्रों में हो रहे हैं ये बदलाव.

Rule Change 1 October : एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव!

1 अक्टूबर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फेरबदल देखने को मिल सकता है. देश के प्रमुख शहरों – दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आखिरी बार एलपीजी के दाम 8 अप्रैल 2025 को बदले थे. ऐसे में यह नया महीना सिलेंडर के दाम घटा या बढ़ा सकता है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट प्रभावित होगा.

Rule Change 1 October :  रेल टिकट बुकिंग के नए नियम
रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में भी अहम बदलाव किए गए हैं. अब 1 अक्टूबर से IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए टिकट बुक करने पर आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वही यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पहले से पूरा है. यह नियम पहले केवल तत्काल टिकटों पर लागू था, अब इसे सामान्य बुकिंग में भी लागू किया जा रहा है, जिससे टिकट दलालों पर लगाम कसने की कोशिश की गई है.

पेंशन स्कीम से जुड़े शुल्कों में बदलाव

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS, Atal Pension Yojana और NPS Lite जैसी योजनाओं से जुड़े चार्जेस में बदलाव किया है. अब नया PRAN खोलने पर सरकारी कर्मचारियों को ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये शुल्क देना होगा. इसके अलावा NPS Lite के सब्सक्राइबर्स के लिए फीस स्ट्रक्चर को भी सरल बनाया गया है. ये नए शुल्क 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं.

UPI ट्रांजैक्शन्स में भी बड़ा बदलाव

UPI यूजर्स को अब P2P ट्रांजैक्शन फीचर में बदलाव का सामना करना पड़ेगा. PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे ऐप्स से यह सुविधा हटाई जा सकती है. यह कदम डिजिटल पेमेंट्स में सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है. हालांकि, इसकी विस्तृत जानकारी कंपनियों द्वारा अलग से दी जाएगी.

स्पीड पोस्ट सेवा हुई महंगी

डाक विभाग (India Post) ने स्पीड पोस्ट सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है. कुछ क्षेत्रों में शुल्क घटाया गया है, लेकिन अधिकतर स्थानों के लिए दरें बढ़ा दी गई हैं. इसके साथ ही नई सुविधाएं जैसे कि OTP आधारित डिलीवरी, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की गई हैं. ये सभी बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं.

विदेशियों के लिए भारत आना हुआ आसान

भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान कर दी गई है. 1 अक्टूबर से विदेशी यात्रियों को अब इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी. वे ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड भर सकेंगे, जिसमें किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी. भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड होल्डर्स को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है.

