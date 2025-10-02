नागपुर में आज RSS का विजयादशमी उत्सव, जुटेंगे 21000 स्वयंसेवक; मोहन भागवत देंगे खास भाषण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरुवार, 2 अक्‍टूबर को नागपुर में विजयादशमी का उत्सव मनाएगा. RSS का विजयादशमी समारोह नागपुर के रेशमबाग में आयोजित किया जाएगा.इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत भाषण भी देंगे. आरएसएस के इस समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि हैं. समारोह के लिए वह बुधवार को ही नागपुर पहुंच चुके हैं. इस बार संघ का विजयादशमी उत्‍सव बहुत ही खास होगा, क्यों कि RSS अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह मना रहा है.

RSS VIJAYADASHAMI UTSAV LIVE UPDATES

संघ का विजयादशमी उत्सव होगा खास

आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं. इसीलिए नागपुर का समारोह बहुत ही खास होगा. संघ के शताब्दी समारोह के मौके पर 1 अक्टूबर को पीएम मोदी ने दिल्‍ली में विशेष डाक टिकट और सिक्‍का भी जारी किया था.

विजयादशमी उत्सव में 21000 स्वयंसेवक होंगे शामिल

RSS के विजयादशमी समारोह के दौरान ही संघ के शताब्दी समारोह की शुरुआत होगी. रेशमबाग में हो रहे इस खास कार्यक्रम में 21000 स्वयंसेवक शामिल होंगे. विजयादशमी के मौके पर सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत शस्त्र पूजन करेंगे.फिर योग, प्रात्यक्षिक, नियुद्ध, घोष, प्रदक्षिणा का आयोजन होगा. संघ के इस कार्यक्रम को देशभर की 83 हजार से ज्यादा शाखाओं में मनाया जाएगा.

संघ के समारोह में विदेशी मेहमान होंगे शामिल

संघ के विजयादशमी उत्सव में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे. घाना और इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूके, USA और दक्षिण अफ्रीका के मेहमान भी उत्सव का लु्फ लेंगे. वहीं डेक्कन समूह से केवी कार्तिक और बजाज समूह से संजीव बजाज समेत देश के नामी लोगों को भी समारोह का न्योता भेजा गया है.