भारतीय महिलाओं पर 'तीन बच्चों' का सिद्धांत थोंपना नहीं चाहिए : भागवत के बयान पर ओवैसी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत पर तीखा हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, "उन्हें भारतीय महिलाओं पर अपना 'एक परिवार में तीन बच्चों' का सिद्धांत नहीं थोपना चाहिए.' ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी को 'संस्थागत' बना दिया गया है.

'मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है'

पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस और उसके द्वारा प्रायोजित या समर्थित संगठन 'मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाने' के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है और यह 14.23 प्रतिशत है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 80 प्रतिशत है.

'आप कौन होते हैं लोगों के पारिवारिक जीवन में दखल देने वाले'

ओवैसी ने कहा, "और अब आप कह रहे हैं कि ठीक है, तीन बच्चे पैदा करो. आप कौन होते हैं लोगों के पारिवारिक जीवन में दखल देने वाले? आप भारतीय महिलाओं पर बोझ क्यों डालना चाहते हैं, जिनकी अपनी अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं? इस तरह, यह आरएसएस का दोहरा चरित्र है."

संघ कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कही थी ये बात

बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिन कहा था कि जनसंख्या को पर्याप्त और नियंत्रण में रखने के लिए प्रत्येक भारतीय परिवार में तीन बच्चे होने चाहिए. संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि आरएसएस किसी पर भी हमला करने में विश्वास नहीं रखता, चाहे वह धार्मिक आधार पर ही क्यों न हो.

इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, "ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें भागवत ने मुसलमानों को 'चोरी का सामान और मुगल बादशाह की औलाद' कहा था."

ओवैसी ने आरोप लगाया, "तो, ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित और आरएसएस द्वारा समर्थित संगठन ही हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की बात करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं. दरअसल, नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को संस्थागत बना दिया गया है."

'भाजपा को राजनीति से हमेशा के लिए ‘रिटायर' कर दिया जाए'

उन्होंने कहा कि, "देश के लोगों को आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने की जरूरत को समझना चाहिए, ताकि उसे राजनीतिक संन्यास मिल सके. हमें उन्हें खुद ‘रिटायर' होने का मौका नहीं देना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि भारत की जनता और लोकतंत्र यही चाहते हैं और हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि भाजपा को राजनीति से हमेशा के लिए ‘रिटायर' कर दिया जाए."