विज्ञापन
विशेष लिंक

RSS की व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत आज से दिल्ली में, भागवत विभिन्न मुद्दों पर रखेंगे अपनी राय

इस व्याख्यान श्रृंखला का नेतृत्व स्वयं संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत करेंगे. वे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ संवाद करेंगे. कार्यक्रम को संवादात्मक रूप में तैयार किया गया है, जिसमें उपस्थित लोग सवाल भी पूछ सकेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
RSS की व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत आज से दिल्ली में, भागवत विभिन्न मुद्दों पर रखेंगे अपनी राय
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आज से अपने शताब्दी वर्ष का शुभारंभ करने जा रहा है. इस अवसर पर 26 अगस्त से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया है. विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस खास कार्यक्रम का विषय ‘आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा: नए क्षितिज' है. इसका विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया मंच पर सीधा प्रसारण किया जाएगा.

व्याख्यान श्रृंखला में क्या कुछ होगा

इस व्याख्यान श्रृंखला का नेतृत्व स्वयं संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत करेंगे. वे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ संवाद करेंगे. कार्यक्रम को संवादात्मक रूप में तैयार किया गया है, जिसमें उपस्थित लोग सवाल भी पूछ सकेंगे. तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के दिग्गज नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को संबोधित करेंगे और विभिन्न विषयों पर संगठन के विचार एवं परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करेंगे.

लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था

यह व्याख्यान श्रृंखला राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों को केंद्र में रखेगी. इन सत्रों का सीधा प्रसारण आरएसएस के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा. कार्यक्रम का उद्देश्य संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बारे में चर्चा करना है, साथ ही यह दिखाना कि संगठन किस तरह नए सामाजिक और राष्ट्रीय क्षितिज की ओर बढ़ रहा है. यह आयोजन न केवल संघ के इतिहास को समझने का अवसर देगा, बल्कि उसके भविष्य के दृष्टिकोण को भी सामने रखेगा.

RSS मीडिया प्रमुख ने क्या बताया

आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार एवं मीडिया प्रमुख सुनील आंबेकर ने कार्यक्रम के बारे में संवाददाताओं को बताया कि तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के दौरान भागवत समाज की विभिन्न ‘‘प्रतिष्ठित हस्तियों'' के साथ ‘संवाद' करेंगे और देश के सामने मौजूद ‘महत्वपूर्ण मुद्दों' पर अपने विचार रखेंगे. आंबेकर ने कहा कि वह देश के भविष्य के लिए आरएसएस का दृष्टिकोण सामने रखेंगे और लोगों के साथ साझा करेंगे कि आने वाले दिनों में संगठन अपनी ‘ऊर्जा' कहां लगाएगा तथा स्वयंसेवकों को किस तरह का काम करने के लिए कहा जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RSS, RSS 3-day Lecture Series, RSS Event In Delhi, Mohan Bhagwat
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com