500 करोड़ का रियल एस्टेट घोटाला केस :  ED ने अमित कटियाल पर कसा शिकंजा, कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट

गुरुग्राम की प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रियल एस्टेट फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट, गुरुग्राम में चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर अमित कटियाल और अन्य आरोपियों से जुड़ा है. ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अमित कटियाल और उनकी कंपनी ने गुरुग्राम की 70 एकड़ जमीन में प्लॉट बेचने के नाम पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम 400 से ज्यादा लोगों से वसूली. लेकिन कंपनी के पास वैध लाइसेंस ही नहीं था. असलियत में खरीदारों को प्लॉट देने की कोई मंशा नहीं थी.

जांच में यह भी सामने आया कि खरीदारों से वसूले गए 205 करोड़ रुपये को श्रीलंका के कोलंबो में एक रियल एस्टेट और होटल प्रोजेक्ट में लगाया गया. यह निवेश शेल कंपनी महादेव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के जरिए किया गया.

ईडी ने पहले ही गुरुग्राम के सेक्टर 63, 65 और 70 की जमीनें, दिल्ली का एक प्राइम प्रॉपर्टी और श्रीलंका का लग्ज़री रियल एस्टेट-होटल प्रोजेक्ट अटैच कर लिया है. अब तक करीब 18.60 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और कोर्ट से इनकी कंफिस्केशन (कब्ज़ा कर सरकार के नाम करने) की मंज़ूरी भी मांगी गई है.

ईडी का कहना है कि अमित कतियाल ने एक ही जमीन के प्लॉट कई खरीदारों को बेच दिए और फर्जी लेनदार बनाकर NCLT (चंडीगढ़) में इंसॉल्वेंसी प्रोसिडिंग शुरू की, ताकि अपने प्रोजेक्ट और संपत्ति पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर सके. बाद में खरीदारों के विरोध पर यह अर्जी वापस ले ली गई.

इसके अलावा, ईडी ने पाया कि अमित कटियाल ने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल कमेटी के सामने भी फर्जी खरीदारों की लिस्ट पेश की थी. असली खरीदारों के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए थे और कुछ नाम बढ़ाकर अपने पक्ष में फायदा उठाने की कोशिश की गई थी.

जांच में यह भी पता चला कि घोटाले का पैसा गुड अर्थ प्रा. लि., द वन ट्रांसवर्क्स स्क्वायर प्रा. लि. (श्रीलंका की कंपनी), हेवेन ट्रेडलिंक प्रा. लि. जैसी कंपनियों और परिवार/कर्मचारियों के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टीज़ में लगाया गया.

चौंकाने वाली बात यह है कि अमित कटियाल के नज़दीकी रिश्तेदार, जिनमें उनकी पूर्व पत्नी और बेटा भी शामिल हैं, ने विदेशी नागरिकता (सेंट किट्स एंड नेविस) ले रखी है. उनका बेटा तो श्रीलंका में संपत्तियों का बेनीफिशियल ओनर भी बताया जा रहा है. फिलहाल ईडी इस घोटाले में और गहराई से जांच कर रही है.



