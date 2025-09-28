विज्ञापन
विशेष लिंक

RPSC भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स में बदलाव का असर, 225 पदों में केवल 6 अभ्यर्थी पास, 219 पद अब भी खाली

RPSC ने स्कूल व्याख्याता और कोच भर्ती में 40 प्रतिशत न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया है. अब उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है.

Read Time: 2 mins
Share
RPSC भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स में बदलाव का असर, 225 पदों में केवल 6 अभ्यर्थी पास, 219 पद अब भी खाली
नए नियमों को भर्ती प्रक्रिया पर दिखा असर
जयपुर:

राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए नियमों का असर स्कूल व्याख्याता (स्कूल लेक्चरर) भर्ती में दिखाई दिया है. हाल ही में पॉलिटिकल साइंस विषय के 225 पदों में सभी श्रेणियों में से केवल 6 अभ्यर्थी पास हुए. इससे 219 पद खाली रह गए. इस परीक्षा में कुल 45,674 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. यह संभवत पहला मौका है जब विज्ञापित पदों के केवल 2 प्रतिशत उम्मीदवार ही चयनित हो पाए. साथ ही 386 अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत से ज्यादा सवालों में कोई विकल्प न भरने के कारण अयोग्य घोषित किया गया.

आपको बता दें कि RPSC ने स्कूल व्याख्याता और कोच भर्ती में 40 प्रतिशत न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया है. अब उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है. नियम के अनुसार जो अभ्यर्थी न्यूनतम अंक नहीं लाएंगे वे चयनित नहीं होंगे और इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे. कुछ श्रेणियों को 5 प्रतिशत छूट दी गई है.

पहले RPSC की परीक्षाओं में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई नियम नहीं था. कई बार शून्य या माइनस अंक पर भी चयन हो जाता था. शिक्षाविदों का मानना है कि इस कि बदलाव का उद्देश्य केवल योग्य और सक्षम उम्मीदवारों को चयनित करना है, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RPSC Recruitment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com