विज्ञापन
विशेष लिंक

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया

डॉ. मंजू शर्मा को कांग्रेस सरकार ने साल 2020 में आरपीएससी का सदस्य बनाया था. उन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को कार्यभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 2026 तक था. आरपीएससी सदस्य बनने से पहले वे भरतपुर राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया
  • राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य मंजू शर्मा ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले के बाद राज्यपाल को इस्तीफा दिया
  • डॉ. मंजू शर्मा ने अपने इस्तीफे में कहा कि उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा विवाद से प्रभावित हुई है
  • मंजू शर्मा ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ किसी भी जांच एजेंसी में कोई जांच लंबित नहीं है और वे अभियुक्त नहीं हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जयपुर:

एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है. मंजू शर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने अपना पूरा कार्यकारी और निजी जीवन अत्यन्त पारदर्शिता व ईमानदारी से काम करते हुए व्यतीत किया है लेकिन पिछले दिनों एक भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न हुए विवाद के कारण मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पूरे आयोग की गरिमा प्रभावित हुई है. जबकि मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस संस्थान अथवा किसी भी जांच एजेंसी में न कोई जांच लंबित है और न ही मुझे किसी भी प्रकरण में कभी भी अभियुक्त माना गया है.

उन्होंने आगे लिखा कि फिर भी सार्वजनिक जीवन में शुचिता की सदैव पक्षधर होने के कारण आयोग की गरिमा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए मैं स्वेच्छा से राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य पद से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर रही हूं.

गौरतलब है कि डॉ. मंजू शर्मा को कांग्रेस सरकार ने साल 2020 में आरपीएससी का सदस्य बनाया था. उन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को कार्यभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 2026 तक था. आरपीएससी सदस्य बनने से पहले वे भरतपुर राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं. मंजू शर्मा कवि कुमार विश्वास की धर्मपत्नी हैं.

एसआई की भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फ़ैसला सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने RPSC सदस्यों की भूमिका पर सवाल उठाए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
RPSC Manju Sharma Resignation, SI Recruitment 2021 Paper Leak, Rajasthan High Court RPSC Comments, Rajasthan Public Service Commission Controversy, Manju Sharma RPSC Member Resignation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com