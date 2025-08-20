राजस्थान में जूनियर लीगल पदों पर निकली वैकेंसी, 27 अगस्त से आवेदन शुरू, यहां जानिए योग्यता...

Job alert 2025 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राजस्थान में बड़ा मौका है. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से जूनियर लीगल ऑफिसर (जेएलओ) पदों पर उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है. आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो 25 सितंबर 2025 तक चलेगी. इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से 12 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. ऐसे में इस पद के लिए योग्यता क्या होनी जानने के लिए आर्टिकल में बने रहिए...

पंजाब एंड सिंध बैंक में ग्रेजुएट के लिए निकली LBO की भर्ती, इतने पदों पर होगा आज से आवेदन

शैक्षणिक योग्यता

इस पद के लिए मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी जरूरी है.

इसके अलावा उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की नॉलेज होनी जरूरी है.

आयु सीमा

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 साल या अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए. इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. इस पद के लिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

वहीं, आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को 600 रूपये

राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदन 400 रूपये देने होंगे, जबकि समस्त दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये निर्धारित की गई है.

नोटिफिकेशन