Rajasthan Teacher Result: राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर रिजल्ट जारी, इस लिंक से डायरेक्ट करें चेक, जानिए कट ऑफ

Rajasthan RPSC 1st Grade Teacher Result Declared: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं. इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर परिणाम चेक कर सकते हैं. रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो चुका है. नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से परिणाम चेक कर सकते हैं. साथ ही कट ऑफ की भी घोषणा की गई है.

Rajasthan RPSC 1st Grade Teacher Result Declared Link

इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना होगा. साथ ही उम्मीदवारों को विचारित लिस्ट में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. डिटेल फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 अगस्त से 1 सितंबर 2025 है. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित सभी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा.

जनरल वर्ग कटऑफ

जनरल - 282.97

जनरल डब्ल्यूई - 282.97

डब्ल्यूडी - 234.64

डीवी- 278.94

एससी वर्ग का कट ऑफ

जनरल - 162.77

जनरल डब्ल्यूई - 162.77

डब्ल्यूडी - N.A

डीवी- 212.47

सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट psc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

psc.rajasthan.gov.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर मौजूद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

पीडीएफ आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा.

उम्मीदवार पीडीएफ डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं.

