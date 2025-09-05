भिवानी कोर्ट परिसर में शख्स को दिनदहाड़े गोलियों से भूना, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

हरियाणा के भिवानी जिले में गुरुवार को एक दिल दहलादेने वाली घटना हो गई. कोर्ट परिसर में एक शख्स पर अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली (Bhiwani Court Firing) चला दी. गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से हालत हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि वह व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था. उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी. शख्स का हेल्थ अपडेट अब तक सामने नहीं आया है. भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि फिलहाल उसकी पहचान की जा रही है और पूरे मामले की जांच भी चल रही है. इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने ली है.

कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े गोलीकांड

कोर्ट परिसर में हुई वारदात के कुछ ही देर बाद रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर हमले की जिम्मेदारी ली. गैंग ने दावा किया कि जिस शख्स पर हमला किया गया, वह हरि उर्फ हरिया का साथी था. इसी वजह से उसे निशाना बनाया गया. रोहित गोदारा गैंग ने साफ चेतावनी दी कि जो भी हरिया का साथ देगा उसका अंजाम भी मौत होगा.

रोहित गोदारा गैंग ने क्या कहा?

"भिवानी कोर्ट परिसर में जो हत्या हुई है, वह हरिया का साथी था. हमने उसे मरवाया है और इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. जो भी हरिया का साथी होगा, वह हमारा दुश्मन है और उसका भी यही अंजाम होगा." गैंग ने यह भी आरोप लगाया कि मारे गया शख्स रवि उनके दुश्मनों की हत्या में शामिल था.

शराब ठेके पर फायरिंग की भी ली जिम्मेदारी

गोदारा गैंग ने अपनी पोस्ट में यह भी कबूल किया कि दो दिन पहले करनाल/कुरुक्षेत्र में शराब ठेके पर जो फायरिंग हुई थी, वह भी उन्होंने ही कराई थी. उन्होंने शराब ठेकेदारों को धमकी दी कि जो फोन कॉल्स रिसीव नहीं करेंगे, उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े हुई इस वारदात से सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

