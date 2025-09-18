विज्ञापन
सरेआम फायरिंग, टारगेट किलिंग और जबरन वसूली का खेल... गैंगस्टर रोहिता गोदारा के गिरोह का कैसे बढ़ रहा दायरा, पढ़ें

लॉरेंस बिश्नोई से दूरी बनाने के बनाने के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा साथ मिलकर अपना गैंग चला रहे हैं. बताया जाता है कि इन दोनों गैंगस्टर का गैंग अब दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ देश के 8 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश रविंद्र और अरुण को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया. इस एनकाउंटर को यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है. जिन दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है वो गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह के सदस्य थे. पुलिस फिलहाल इस मामले में दो अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. आपको बता दें कि बीते एक महीने में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह के 15 से ज्यादा शूटर्स भी पकड़े जा चुके हैं. 

कई किलोमीटर तक किया पीछा 

बदमाशों और पुलिस के बीच हुई इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की टीम को आरोपियों का कई किलोमीटर तक पीछा भी करना पड़ा. एसटीएफ के अनुसार सोनीपत की तरफ से रहे बदमाशों को जब पुलिस की टीम ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू करके मौके से भागने की कोशिश करने लगे. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने बदमाशों पर जवाबी फायरिंग करते हुए उनका पीछा करना शुरू किया. पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग और बदमाशों का पीछआ करने का ये दौर कई किलोमीटर तक चला. आखिरकार पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में दोनों आरोपी ढेर कर दिए गए. 

देश के कई राज्यों तक फैला है रोहित गोदारा का नेटवर्क 

रोहित गोदारा का गैंग और उसका बढ़ता दायरा

आपको बता दें कि रोहित गोदारा पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था. राजस्थान में टारगेट किलिंग और जबरन वसूली का पूरा काम उसी के पास था. उसने राजस्थान में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी और गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करवाई. सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, सलमान खान के घर फायरिंग. यहां तक कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसका ही नाम सामने आया था. इसके अलावा, उसने 2024 में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी.गोदारा का उत्तरी भारत में रंगदारी का बड़ा सिंडिकेट है, जहां वह 5 से 17 करोड़ रुपये तक की मोटी रकम वसूलता है. जून 2022 में, वह पवन कुमार के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई होते हुए अमेरिका भाग गया. 2025 में, वह लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से अलग होकर गोल्डी बराड़ के लिए काम करने लगा. उसके गैंग का दायरा हर बीतते दिन के साथ और बड़ा हो रहा है. 

रोहित गोदारा कौन है?

रोहित गोदारा बीकानेर में लूणकरणसर इलाके के कपूरीसर का रहने वाला है. वह साल 2010 से अपराध की दुनिया में है. उस समय उसकी उम्र 19 साल थी. वह बीकानेर के कालू थाना का हार्डकोर अपराधी है. उसपर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. अब तक वह करीब 15 बार जेल जा चुका है. कहा जाता है गोदारा अपनी गैंग तो चलाता ही है. साथ ही 'मोनू गैंग' और 'गुठली गैंग' को भी ऑपरेट करता है.

गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का है आरोप

रोहित गोदारा राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है. उस पर राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी आरोप है. पिछले साल सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ही ली थी. उस दौरान गोदारा ने कहा था कि आनंदपाल सिंह और बलवीर बानूड़ा की मौत का बदला लिया गया है. 

सिद्धू मुसेवाला की हत्या में आया था नाम

यही नहीं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्या में भी रोहित गोदारा का नाम आया था. रोहित गोदारा उस समय तक सिद्धू मुसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करता था. लेकिन वह अब लॉरेंस बिश्नोई का साथ छोड़ चुका है.  
 

