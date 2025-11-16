गंदी गालियां दी, मारने के लिए चप्पल उठाया...रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया में बयां किया अपना दर्द

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और किडनी डोनर रोहिणी आचार्य ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर अपने दर्द को सामने रखा. उन्होंने दावा किया कि उन्हें पार्टी के भीतर अपमानित किया गया, गालियां दी गईं और यहां तक कि चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई. रोहिणी ने कहा कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान और सच से समझौता नहीं किया, इसी वजह से उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी.

रोहिणी ने लिखा, “कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया. गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया. मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया. सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी. कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां-बाप और बहनों को छोड़ आई. मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया.

कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025

उन्होंने आगे लिखा, “आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें. किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो.” इससे पहले शनिवार को भी रोहिणी ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि उनका अब कोई परिवार नहीं है. रोहिणी ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया. उन्होंने कहा कि पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी नाकाम क्यों हुई. जब आप संजय यादव और रमीज़ का नाम लेते हैं, तो आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, गालियां दी जाती हैं और यहां तक कि चप्पल उठाकर मारा भी जाता है.

रोहिणी आचार्य के इन आरोपों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है. तेजस्वी यादव और राजद नेतृत्व की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन रोहिणी के लगातार सामने आ रहे बयान यह संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर सबकुछ ठीक नहीं है.लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने 2023 में अपने पिता को किडनी डोनेट कर सुर्खियां बटोरी थीं. उस समय उन्हें परिवार की ताकत और त्याग की मिसाल बताया गया था.