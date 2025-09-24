राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आखिर किस पर साधा निशाना?

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और किडनी दान कर सुर्खियों में रही रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर खुली चुनौती देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है. रोहिणी ने साफ कहा है कि अगर कोई यह साबित कर दे कि उन्होंने कभी किसी से अपने या दूसरों के लिए कोई मांग रखी है, या फिर अपने पिता को अपनी किडनी दिए जाने की बात झूठ है, तो वह हमेशा के लिए राजनीति और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगी.

रोहिणी ने यह बयान उन आरोपों के बीच दिया है, जिनमें उन पर निजी स्वार्थ और दावे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि सभी महिलाओं का अपमान है.

गंदी सोच वालों को मेरी चुनौती : रोहिणी

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो मैं राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी.

उन्होंने आरोप लगाने वालों को चेतावनी दी कि अगर वे अपने दावे साबित नहीं कर पाए, तो उन्हें देश की हर मां, बहन और बेटी से माफी मांगनी होगी. साथ ही उन्हें सार्वजनिक रूप से यह संकल्प लेना होगा कि भविष्य में वे किसी भी महिला के बारे में अपमानजनक और झूठी बातें नहीं फैलाएंगे.

राजनीतिक हलकों में हलचल

रोहिणी आचार्य का यह बयान अचानक से आया है और इससे बिहार की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है. लालू यादव की बेटी पहले भी सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती रही हैं.

ये भी पढ़ें-: आरजेडी का तेजस्वी वाला गाना लॉन्च.. कांग्रेस की वर्किंग कमिटी की बैठक से पहले लालू ने चल दिया बड़ा दांव?