लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, कहा, 'जिसे कमल नहीं दिख रहा है, उसे मृत घोषित कर दिया गया'

वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, "जिस आदमी को कमल नहीं दिख रहा है, उसे मृत घोषित कर दिया गया है." रोहिणी ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर और लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हुए कहा कि इन्होंने संविधान और गरीबों की आवाज को मजबूती दी. उन्होंने ये भी कहा कि वे वोटर अधिकार यात्रा में सारण की जनता के साथ शामिल होंगी.

'बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने'

इंडिया गठबंधन को लेकर रोहिणी ने विपक्ष पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि, "जो जिंदा है उसे मृत किया जा रहा है और जो मृत है उसे जिंदा बताया जा रहा है." साथ ही उन्होंने साफ किया कि तेजस्वी यादव खुलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे रहे हैं. हालांकि राहुल गांधी की ओर से तेजस्वी को लेकर कोई बयान नहीं आया है. इस पर रोहिणी ने कहा कि, "बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने."

वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी जिसमें शाह ने कहा था कि "ऑर्डिनेंस बिल लालू यादव के समय ही कांग्रेस ने फाड़ दिया था." रोहिणी ने पलटवार करते हुए कहा कि, "जो कभी आडवाणी जी के चेला बनकर घूमते थे, आज उन्हीं का क्या हाल हो गया है."

'हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार'

इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर भी रोहिणी ने कहा कि, "वे उनके साथ खेले और बड़े हुए हैं. उन्होंने युवा नेताओं को राजनीति में आने का समर्थन किया." तेज प्रताप यादव के अकेले चुनाव लड़ने के दावे पर उन्होंने कहा कि, "हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते."